ФОТО | Баскетбольная сборная Эстонии проиграла дома Швеции

Эстония проиграла первую четверть 13:27, но затем игра улучшилась. Эстония ненадолго вышла вперед, но к концу второй четверти счет был 37:39.

По итогам третьей четверти Эстония повела в счете 61:59, но в заключительной четверти Швеция все-таки перевернула игру в свою пользу. За три минуты до сирены преимущество гостей составило 11 очков (77:66), а ближе чем на четыре очка подойти не получилось..

Кристиан Кулламяэ набрал 21 очко как лучший игрок сборной Эстонии. Артур Конончук набрал 14 очков, а Маттиас Тасс — 13. Как лучший из шведов Людвиг Хокансон набрал 24 очка, Тобиас Борг прибавил 20 очков.

После девяти туров у Эстонии две победы и у Швеции четыре, а из шести промежуточных групп выйдут три лучших сборных.

В понедельник, 14 ноября, Эстония встретится с Финляндией на выезде.