МВД Беларуси добавило в список нацистской символики лозунг „Жыве Беларусь“

„Коллаборационистское приветствие является символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС наравне с нацистским партийным приветствием „Хайль Гитлер“ и представляет сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью восклицание „Жыве Беларусь“ и отзыв „Жыве“, - утверждается в постановлении МВД.

Оппозиционеры (и не только - к ним присоединилось, например, посольство США в Минске) отреагировали на это решение ведомства постами со словами „Жыве Беларусь“.

Лозунг „Жыве Беларусь“ стал одним из символов протестов против режима Александра Лукашенко. Однако придуман он далеко не демонстрантами в 2020-м году. Его можно встретить в стихах одного из главных белорусских поэтов начала ХХ века Яна Купалы, в стихах времен Второй мировой войны, а также на советских плакатах.

МВД ранее предлагало запретить и другой символ белорусского протестного движения - бело-красно-белый флаг, который был государственным с 1991 по 1995 годы. Сейчас в стране за этот флаг продолжают арестовывать людей. Недавно милиция задержала шестерых жителей Минска за вывешенное на опоре линии электропередач „полотно бело-красно-белой расцветки и флага Украины“.

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