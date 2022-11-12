В США начались учения, имитирующие российское вторжение в Европу

По данным газеты, в учениях, которые продлятся две недели, примут участие четыре с половиной тысячи военнослужащих. Они будут отрабатывать новые тактические приемы, перенятые из опыта ВСУ, в условиях открытого ландшафта пустыни, который похож на украинские степи.

По словам одного из участников учений, война в Украине показала определенные изменения в практике ведения боевых действий, включая широкое использование беспилотных летательных аппаратов, из-за чего западным армиям необходимо „быстро адаптироваться к новым реалиям“.

Помимо этого, военные будут отрабатывать использование 3D-печати для производства запчастей в полевых условиях, а также применение технологий обработки больших массивов разведданных, собираемых беспилотниками, для принятия командных решений.

В 2023 году аналогичные тренировочные мероприятия планируется провести непосредственно в Европе.

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