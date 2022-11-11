ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (261-й день) | Украинские военные освободили Херсон и всю Николаевскую область и уже дошли до правого берега Днепра

Вечером глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил, что вся область кроме Кинбурна освобождена.

Глава Сумской области Украины Дмитрий Живицкий сообщил об аварийных отключениях электричества на территории региона, а также в Харьковской и Полтавской областях.

„Это вынужденный шаг. Ведь энергетикам нужно сбалансировать систему после ночных обстрелов. Враг снова нанес удар по энергетической инфраструктуре. Отнеситесь к этому с пониманием“, — пишет Живицкий.