ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (261-й день) | Украинские военные освободили Херсон и всю Николаевскую область и уже дошли до правого берега Днепра(35)
Подводим итоги еще одного дня войны.
ВСУ вошли в Херсон. Город был оккупирован восемь месяцев.
Сегодня, 11 ноября, украинские войска вошли в Херсон — единственный областной центр Украины, который Россия захватила после 24 февраля. Город был оккупирован более восьми месяцев.
О том, что он будет оставлен, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил 9 ноября. Отвод войск объяснили отсутствием возможности снабжать Херсон и стремлением сохранить жизни российских солдат.
В своей официальной сводке Минобороны РФ назвало отступление из Херсона „маневром на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр“.
„Укрпочта“ выпустит марку „Херсон это Украина“ в честь освобождения города.
Николаев ночью подвергся обстрелу. Российская ракета разрушила в пятиэтажный жилой дом — Зеленский опубликовал видео.
Вечером глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил, что вся область кроме Кинбурна освобождена.
За прошедшие сутки погибли 14 мирных жителей, еще 16 получили ранения — замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Глава Сумской области Украины Дмитрий Живицкий сообщил об аварийных отключениях электричества на территории региона, а также в Харьковской и Полтавской областях.
„Это вынужденный шаг. Ведь энергетикам нужно сбалансировать систему после ночных обстрелов. Враг снова нанес удар по энергетической инфраструктуре. Отнеситесь к этому с пониманием“, — пишет Живицкий.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале сбора средств „на первый в мире украинский флот морских дронов“.
Окопы к северу от Крыма роет крупнейшая российская дорожно-строительная компания „Автобан“ — телеграм-канал „Сирена“
Работы ведутся в юго-восточной части Херсонской области, недалеко от границы с Крымом. Утром 10 июня OSINT-специалист Бенджамин Питтет ссылаясь на спутниковые фотографии, сообщил о том, что Россия ведет работы по рытью окопов на севере Крыма в районе Армянска.
Вечером того же дня телеграм-канал „Сирена“ опубликовал видеозапись непосредственно из окопов. Издание утверждает, что рытьем окопов занимается одна из крупнейших в России компаний, специализирующихся на строительстве дорог — „Автобан“.имум, (это займет) одну неделю“, — сказал министр в интервью агентству Reuters. Он отметил, что действия России трудно предсказать.
Онлайн-выступления Путина на саммитах G20 и АТЭС не планируется — пресс-секретарь Путина
Это решение президента России связано с его графиком и необходимостью нахождения в РФ, заявил Песков.
Российские войска ушли из Херсона, подорвав мост через Днепр.
Минобороны РФ заявило, что все российские войска ушли с правого берега Днепра в пятницу, в 5 утра по московскому времени.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что России потребуется минимум неделя, чтобы вывести войска с правого берега Днепра.
Антоновский мост в Херсоне разрушен.
Украинские силы освободили 41 населенный пункт в Херсонской области.
Гражданин Великобритании Эйден Аслин, служивший в ВСУ и приговоренный к смертной казни в самопровозглашенной ДНР, вернулся на родину, но планирует снова ехать в Украину.
Как пишет Daily Mail, Аслин хочет стать военным корреспондентом и вести свой ютьюб-канал. В боевых действиях он больше участвовать не намерен.
„[Украина] это мой дом. Очевидно, я не хочу снова попасть в плен, но я чувствую, что есть еще над чем поработать. Есть истории, которые нужно рассказать“, — заявил Аслин.
В начале июня суд самопровозглашенной ДНР приговорил к смертной казни Эйдена Аслина и Шона Пиннера из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их признали виновными в наемничестве и „совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР“. Все трое были освобождены в результате обмена военнопленными в конце сентября при посредничестве Турции и Саудовской Аравии.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак объявил об обмене пленными с Россией.
Удалось вернуть 45 бойцов ВСУ, среди которых рядовые и сержанты, написал Ермак. Также украинской стороне были переданы тела двух погибших, добавил он.
Сколько человек в рамках обмена передала Украина российской стороне, Ермак не уточнил. Представители российских властей обмен пленными пока не комментировали.
В США начали учения, имитирующие российское вторжение в Европу
В пустыне Мохаве начались совместные военные учения США, Великобритании и Австралии, имитирующие российское вторжение в Европу.
По данным газеты, в учениях, которые продлятся две недели, примут участие четыре с половиной тысячи военнослужащих. Они будут отрабатывать новые тактические приемы, перенятые из опыта ВСУ, в условиях открытого ландшафта пустыни, который похож на украинские степи.
Reuters: Германия выделит 1 миллиард евро из федерального бюджета на 2023 год для поддержки Украины. Средства, среди прочего, будут направлены на обеспечение безопасности в киберпространстве.
Украинская полиция начала проводить в Херсоне „стабилизационные мероприятия».
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Он уточнил, что с сегодняшнего дня, 11 ноября, 500 полицейских начали работу в 57 населенных пунктах деоккупированной части Херсонской области. В ближайшие пару дней количество полицейских будет увеличено до двух тысяч.
Мероприятия по зачистке освобожденных территорий продлятся несколько недель. „Все будет зависеть от количества граждан, которые оставались на деоккупированных территориях, и массива той информации, которую мы будем получать из разных источников“, — сказал Клименко.
Глава полиции также отметил, что полиция зафиксировала уже 400 военных преступлений российских военных.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что риск попадания предоставленного Украине западного оружия в Иран существует.
Но, по его словам, это не вызывает большого беспокойства, так как речь идет о не самом новейшем оружии.
„Конечно, мы не хотим, чтобы такие вещи происходили. Но по сути это риск, на который мы пошли, когда решили, что важно помочь Украине“, — сказал Уоллес.
Ранее источник Sky News сообщил, что Россия в обмен на дроны доставила в Иран 140 миллионов евро наличными и захваченное западное оружие.
Передовые подразделения ВСУ в Херсонской области уже дошли до правого берега Днепра.
Об этом в своей вечерней сводке заявил Генштаб ВСУ:
„Силы обороны продолжают освобождение украинских земель в Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов. Из соображений безопасности операции официальные результаты будут обнародованы позднее“.