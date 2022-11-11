На год раньше срока: завершилось строительство перекрестка железнодорожной магистрали Rail Baltic и шоссе Таллинн-Тарту

Контракт на строительство с компанией AS TREV-2 Group, выполнявшей работы, был подписан в конце 2021 года, а строительные работы на виадуке Ассаку начались в апреле этого года. Работы проводились по заказу Департамента транспорта. Официальный срок окончания работ - 15.10.2023, что означает, что виадук построили на 11 месяцев раньше срока.

Строительство виадука не изменило высоту дороги, и в будущем железная дорога будет построена в углублении под виадуком. Общая длина виадука, построенного на участке Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа (9,75-10,0 км государственной дороги № 2), составляет 64 метра.

„Несмотря на то, что до официального срока осталось 11 месяцев, подрядчик уже завершил большую часть строительных работ. Вывески, озеленение и некоторые мелкие ремонтные работы еще предстоит сделать. Это свидетельствует об очень хорошей организации и сотрудничестве между подрядчиком и заказчиком“, - пояснил старший руководитель проекта Rail Baltic Estonia Вахур Лоо. По его словам, ожидается, что оба направления будут открыты для движения на следующей неделе.

Начавшаяся в феврале война в Украине привела к росту цен на многие строительные материалы и работы. Это, в свою очередь, повлияло на конечную стоимость виадука Ассаку. Общая стоимость контракта, без учета налога с оборота, составляет 3,9 млн евро. Строительство финансируется в рамках программы Rail Baltic Estonia фондом соединения Европы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.