Юри Ратас о платном визите в отделение неотложной помощи: 20 евро не могут быть ценой жизни

Предложение сделал заведующий отделением неотложной медицины и внутренних болезней Вильяндиской больницы Мярт Пыллувеер , по словам которого, плата за неотложный визит могла бы составлять 20 евро. “Я не думаю, что это правильно, создавать ситуацию, когда люди станут бояться звонить в центр экстренной помощи, потому что у них недостаточно денег. 20 евро - это всё-таки большие деньги“, - отметил Ратас.

По его мнению, эстонская система экстренной помощи должна быть удобной для пациентов, что также означает, что экстренная медицинская помощь должна быть доступна круглосуточно и без выходных. „Врачи скорой помощи работают на очень высоком уровне и ежедневно спасают жизни наших жителей, за что мы им очень благодарны, но мы не можем дискриминировать кого-либо, - написал центрист у себя на странице в Facebook. - Все жители Эстонии должны иметь возможность без опасений звонить в случае проблем со здоровьем по номеру экстренной помощи 112. Быстротечные секунды часто спасают людям жизнь. 20 евро не могут быть ценой жизни“.



Если человек не вызовет скорую помощь в случае серьезных проблем со здоровьем, чтобы сэкономить деньги, результат, по словам Ратаса, может быть фатальным. Такую ситуацию в ​​Эстонии он не поддерживает.