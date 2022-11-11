Юри Ратас о платном визите в отделение неотложной помощи: 20 евро не могут быть ценой жизни(32)
Спикер Рийгикогу и председатель Центристской партии Юри Ратас высказался о предложении сделать визит в отделение неотложной помощи платным. Он считает это абсолютно неприемлемым.
„В последние дни в СМИ говорят о том, чтобы сделать визит в отделение неотложной помощи платным, что, на мой взгляд, совершенно неприемлемо“, - высказался политик.
Предложение сделал заведующий отделением неотложной медицины и внутренних болезней Вильяндиской больницы Мярт Пыллувеер, по словам которого, плата за неотложный визит могла бы составлять 20 евро.
“Я не думаю, что это правильно, создавать ситуацию, когда люди станут бояться звонить в центр экстренной помощи, потому что у них недостаточно денег. 20 евро - это всё-таки большие деньги“, - отметил Ратас.
По его мнению, эстонская система экстренной помощи должна быть удобной для пациентов, что также означает, что экстренная медицинская помощь должна быть доступна круглосуточно и без выходных. „Врачи скорой помощи работают на очень высоком уровне и ежедневно спасают жизни наших жителей, за что мы им очень благодарны, но мы не можем дискриминировать кого-либо, - написал центрист у себя на странице в Facebook. - Все жители Эстонии должны иметь возможность без опасений звонить в случае проблем со здоровьем по номеру экстренной помощи 112. Быстротечные секунды часто спасают людям жизнь. 20 евро не могут быть ценой жизни“.
Если человек не вызовет скорую помощь в случае серьезных проблем со здоровьем, чтобы сэкономить деньги, результат, по словам Ратаса, может быть фатальным. Такую ситуацию в Эстонии он не поддерживает.