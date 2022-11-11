Почем вождение для народа? Электромобили становятся все более доступными

В конце октября решение ЕС с 2035 года запретить продажу автомобилей и фургонов с двигателями внутреннего сгорания вызвало немалый ажиотаж. Впрочем, читатели легко проглотили эту новость, ведь о плане перехода на электромобили известно уже давно. Алан Вахт, любитель электротранспорта и член правления Alexela, заметил, что автомобильная промышленность решила перейти на электромобили уже три года назад. Автопроизводители считают, что это должно было произойти на пять лет раньше. Решение связано с требованиями по выбросам CO 2 , принятыми в Европе в 2019 году. „Поэтому уже несколько лет назад было трудно найти хотя бы одного производителя, который не объявил о планах перехода к 2030 году на полностью электрические легковые автомобили“, - заверил Вахт. Но рост цен на электроэнергию заставил автовладельцев колебаться с решением. „В условиях нынешнего энергетического кризиса и повышения цен на электроэнергию широко распространилось мнение: электроэнергия стоит дорого, что в сочетании с немалой ценой электромобиля делает общую стоимость владения таким авто слишком высокой“, - объясняет Вахт. „Однако реальная картина совершенно иная“, - тут же добавляет он.