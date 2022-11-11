ВИДЕО | Глава военной разведки Эстонии сделал прогноз по развитию военной ситуации в Украине

По мнению полковника Гросберга, дальнейшему продвижению украинских войск препятствует то же, что вынудило россиян отойти на южном фронте, пишет Delfi.

Какие открылись для украинцев в предстоящие недели опасности и возможности после ухода российских сил из Херсона?

Особо много возможностей не прибавилось. Есть те же препятствия, которые осложнили жизнь подразделениям Российской Федерации - прежде всего логистическое обеспечение. После выхода к Днепру и освобождения Херсона очень трудно сделать что-то еще. Вероятно, они смогут высвободить определенную часть подразделений и направить их на другие участки фронта, но то же самое сделает и Российская федерация. Предстоящие недели дадут ясность и покажут, где на линии фронта появится очередной центр тяжести.

Каких-то возможностей продвигаться в сторону Крыма в действительности нет?

Такие возможности были всегда, но они очень сложные и тяжелые. Я бы очень удивился, если бы что-то случилось до весны. Переправа через реку - очень сложная операция.

Какой характер примет война зимой?

Учитывая, какие имеются преграды на местности и общие погодные условия, я бы предположил, что между сторонами будут похожие на конец весны и начало лета артиллерийские и дальнобойные дуэли.

Можем ожидать, что в Донбассе фронт будет в основном неподвижен?

Видимо, да, если исходя именно из сдачи Херсонского региона не будет принято решение большую часть сил или весь воинский контингент направить туда для создания центра тяжести и, очень рискуя, оттуда двигаться дельше. Естественно, эта возможность имеется, но будет ли так - покажут ближайшие недели.

Все эти большие потери и экономические санкции - есть ли у россиян способность еще месяцы и месяцы удерживаться по меньшей мере на тех позициях, на которых они на протяжении пары недель находятся?

Да, абсолютно. На протяжении всей войны они показывали, что там особо о своих человеческих жизнях и ситуации не заботятся. Старого вооружения и железа достаточно, чтобы это продолжалось еще как минимум год.