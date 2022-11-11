Полиция задержала подозреваемого в убийстве 55-летнего мужчину

Сегодня утром в 9 часов в Центр тревоги сообщили о находящемся без сознания мужчине в туалете бани на хуторе в волости Кехтна. Прибывшие на место полицейские констатировали смерть мужчины и нашли на теле признаки насилия.

Собранные на месте происшествия доказательства указывают на то, что в нанесении смертельных травм 52-летнему мужчине есть основания подозревать находившегося в той же бане 55-летнего мужчину, с которым они вместе употребляли алкоголь.

Полиция задержала 55-летнего мужчину в качестве подозреваемого в преступлении и выяснит детали случившегося в ходе начатого уголовного делопроизводства.

Уголовное делопроизводство ведет Ляэнеская окружная прокуратура.