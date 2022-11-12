КАРТА | В понедельник для движения откроется одна полоса улицы Пронкси
В полдень понедельника, 14 ноября, на улице Пронкси откроется для движения одна полоса между Нарвским шоссе и улицей Гонсиори – по направлению от Нарвского до Тартуского шоссе. На отрезке улицы Пронкси между улицей Гонсиори и Тартуским шоссе будет открыто для движения по одной полосе в обоих направлениях.
Изменения будут введены в понедельник, 14 ноября, после утреннего часа пик. Как ожидается, они будут действовать до апреля следующего года. Местные жители и участники дорожного движения будут проинформированы о возможных изменениях дополнительно.
Как отметил вице-мэр Владимир Свет, реконструкция улиц Пронкси и Йыэ – один из крупнейших проектов, которые город реализует в этом году.
„В ходе работ мы полностью обновим уличное пространство и добавим озеленение. Благодаря реконструкции мы намерены создать безопасную и комфортную улицу для всех участников дорожного движения, уделяя особое внимание безопасности пешеходов и велосипедистов. Работы включают реконструкцию всех подземных коммуникаций улицы Пронкси – системы электро-, газо- и водоснабжения, а также канализации. Столь масштабные работы неизбежно влекут за собой значительные изменения в организации дорожного движения, и в этой связи я надеюсь на понимание участников дорожного движения“, - отметил Свет.
Отвечающий за сферу транспорта вице-мэр Танель Кийк отметил, что работы по реконструкции не могут быть проведены в одночасье, поэтому город ждет от участников дорожного движения понимания и тщательного соблюдения временной организации дорожного движения.
„Мы рекомендуем по возможности пользоваться общественным транспортом, попытаться минимизировать передвижение в часы пик, а также заранее продумывать свой маршрут и возможные альтернативы. Важно воздержаться от использования полос для общественного транспорта, чтобы не мешать его работе. При планировании временной организации движения мы старались обеспечить объездные пути для сохранения доступа к важным объектам. Учитывая большое количество учебных заведений в этом районе, нам всем нужно уделять больше внимания пешеходам, особенно вблизи пешеходных переходов“, - пояснил Кийк.
Движение по Нарвскому шоссе
Для улучшения движения общественного транспорта одна полоса Нарвского шоссе на отрезке между Пирита теэ и ул. Петроолеуми (в направлении города) будет отведена для движения общественного транспорта. На перекрестке Нарвского шоссе и улицы Крейцвальди двигающийся в сторону площади Виру транспорт будет перенаправлен на автобусную полосу, а полоса для левого поворота будет расположена рядом с трамвайными путями.
Движение по Нарвскому шоссе на перекрестке с ул. Пронкси
По направлению из города по Нарвскому шоссе можно будет проехать только прямо (правый поворот на улицу Пронкси и левый поворот на улицу Йыэ запрещены). По направлению в центр города по Нарвскому шоссе можно будет проехать прямо и выполнить правый поворот на улицу Йыэ (левый поворот на улицу Пронкси запрещен).
Движение по улице Пронкси
При движении по улице Пронкси от Нарвского до Тартуского шоссе не разрешается делать левый поворот на улицы Гонсиори и Кундери. На перекрестке с ул. Лийвалайа будет сохранена текущая организация движения, т.е. все повороты, которые в настоящий момент разрешены, можно будет выполнять и после изменения организации движения.
Движение по улице Рауа
Улица Рауа будет частично закрыта на отрезке между ул. Гонсиори и Пронкси. На данном участке улицы Рауа, от Гонсиори до Пронкси, смогут передвигаться только местные жители. Правый поворот с улицы Пронкси на улицу Рауа запрещен. Будет закрыт отрезок улицы Рауа от ул. Пронкси до въезда во двор домов Пронкси, 7 и Рауа, 21. Въезд во двор останется открытым. Доступ к открытому отрезку улицы Рауа организован через улицу Крейцвальди.
Движение на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси
На улице Гонсиори при движении в направлении центра города будет возможен левый поворот на улицу Пронкси (с полосы реверсивного движения). При движении по ул. Пронкси со стороны Тартуского щоссе повороты на улицу Гонсиори разрешены в соответствии с текущим направлением реверсивного движения на улице Гонсиори.