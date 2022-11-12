КАРТА | В понедельник для движения откроется одна полоса улицы Пронкси

Изменения будут введены в понедельник, 14 ноября, после утреннего часа пик. Как ожидается, они будут действовать до апреля следующего года. Местные жители и участники дорожного движения будут проинформированы о возможных изменениях дополнительно.

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, реконструкция улиц Пронкси и Йыэ – один из крупнейших проектов, которые город реализует в этом году.

„В ходе работ мы полностью обновим уличное пространство и добавим озеленение. Благодаря реконструкции мы намерены создать безопасную и комфортную улицу для всех участников дорожного движения, уделяя особое внимание безопасности пешеходов и велосипедистов. Работы включают реконструкцию всех подземных коммуникаций улицы Пронкси – системы электро-, газо- и водоснабжения, а также канализации. Столь масштабные работы неизбежно влекут за собой значительные изменения в организации дорожного движения, и в этой связи я надеюсь на понимание участников дорожного движения“, - отметил Свет.

Отвечающий за сферу транспорта вице-мэр Танель Кийк отметил, что работы по реконструкции не могут быть проведены в одночасье, поэтому город ждет от участников дорожного движения понимания и тщательного соблюдения временной организации дорожного движения.

„Мы рекомендуем по возможности пользоваться общественным транспортом, попытаться минимизировать передвижение в часы пик, а также заранее продумывать свой маршрут и возможные альтернативы. Важно воздержаться от использования полос для общественного транспорта, чтобы не мешать его работе. При планировании временной организации движения мы старались обеспечить объездные пути для сохранения доступа к важным объектам. Учитывая большое количество учебных заведений в этом районе, нам всем нужно уделять больше внимания пешеходам, особенно вблизи пешеходных переходов“, - пояснил Кийк.

Движение по Нарвскому шоссе