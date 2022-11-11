ФОТО | Ночью в Лаагри угнали автомобиль. Полицейская операция по поимке преступника завершилась успешно

Рано утром в полицию поступило сообщение о том, что в ночь на сегодня в поселке Лаагри в Харьюмаа был украден легковой автомобиль Toyota Land Cruiser. Около восьми часов утра транспортное средство было найдено в канаве в Вильяндимаа.

Глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре рассказал, что полиция сразу же начала операцию по задержанию вора. „Судя по полученной нами информации, преступник передвигался по Южной или Западной Эстонии, поэтому мы направили в эти районы больше полицейских патрулей. Через несколько часов нам удалось поймать в Пярну человека, подозреваемого в краже, и теперь мы его допросим“, — сообщил Тамбре.

Он выразил благодарность всем людям, которые поделились с полицией важной информацией, которая помогла поймать угонщика.

Более точные обстоятельства будут выяснены в ходе уголовного производства.

