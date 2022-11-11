Российские войска ушли из Херсона, подорвав мост через Днепр. Главное о том, что происходит на фронте

„Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции. Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено, - доложило Минобороны РФ.

Государственное российское агентство РИА Новости опубликовало видео, снятое, как утверждается, на Антоновском мосту в Херсоне, соединяющем правый и левый берег Днепра. На записи корреспондент агентства сказал, что в ночь на 11 ноября правый берег покинули „последние части российских войск“. На видео показана колесная техника, которая едет по мосту. По словам корреспондента, тяжелая техника, в том числе танки и БМП, ехали по понтонной переправе возле моста.

„Военкор“ ВГТРК Александр Сладков сообщил утром 11 ноября, что за трое суток с правого берега Днепра на левый вывели 20 тысяч человек личного состава и 3,5 тысячи единиц военной техники.

Еще в 4:00 мск 11 ноября в оперативном командовании „Юг“ Сухопутных войск Вооруженных сил Украины говорили, что Россия продолжает перемещать военных и технику между двумя берегами Днепра, строит рубежи обороны на левом берегу и обстреливает позиции ВСУ на правом. Там отметили, что украинские войска продолжают двигать линию фронта ближе к левому берегу, а российские силы „экстренно пакуются в плавсредства, которые кажутся пригодными для переправы“. Вечером 10 ноября представитель группы войск „Юг“ Наталья Гуменюк говорила, что ВС РФ частично вывели войска, но часть подразделений и техники остается на правом берегу Днепра.

При этом около 11:30 мск председатель назначенного Россией правительства аннексированной Херсонской области Сергей Елисеев, который находится в Симферополе, сообщил „Интерфаксу“, что с правого берега Днепра продолжается вывод российских сил.