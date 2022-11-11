На Штромке орудует маньяк? Полиция просит помощи

В среду, 9 ноября, в 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что в лесу Штрооми слышны крики. По словам очевидца, на место приехали шесть полицейских и спасательных машин.

Такие большие силы были брошены на место происшествия, потому что в этом году в районе этого леса уже было совершено два нападения сексуального характера.

„Преступники еще не пойманы, но на данный момент нет оснований полагать, что нападения связаны между собой“, — пояснил Delfi глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

В среду ночью полицейские и спасатели обыскали лес, но не обнаружили ни людей, которым могла угрожать опасность, ни жертв преступления, ни преступников.

„На всякий случай вчера днем полицейские еще раз проверили лес, но тоже ничего не нашли. Хотя мы не знаем, почему вчера люди могли слышать крики, в настоящее время нет никаких подтверждений, что кому-то угрожала опасность или что там было совершено преступление“, — пояснил Тамбре.

Если у кого-либо есть информация о том, что произошло позавчера или происходило ранее в лесу Штрооми, полиция просит связаться с ней по номеру 53019938.