За рубежом
11.11.2022, 14:20

Эксперт предупреждает: если Украина отпустит российские войска с правого берега Днепра, это может привести к потере Донбасса

 
Sergei Surovikin ja Sergei Šoigu
Sergei Surovikin ja Sergei Šoigu
ФОТО: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT | EPA

Если за тем, что российские войска покидают правый берег Днепра, стоит договоренность, тайно заключенная при посредничестве западных политиков, это может привести к серьезным последствиям на востоке Украины, предупреждает в интервью Forte полковник запаса вооруженных сил Украины Роман Свитан.

Позавчера министр обороны России Сергей Шойгу приказал российским войскам, дислоцировавшимся в Херсонской области, покинуть правый берег Днепра. По словам полковника Романа Свитана, украинская армия должна максимально воспрепятствовать переправе через Днепр 30-тысячной группировки российской армии и нанести потери противнику, поскольку перебрасываемые из Херсона войска могут существенно изменить соотношение сил на востоке Украина.

В среду министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин заявили, что российская армия уйдет с правого берега Днепра в Херсонскую область, включая город Херсон. После этого некоторые лидеры общественного мнения и эксперты заявили, что это может быть ловушка. Как вы считаете, это признание поражения или действительно ловушка?

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