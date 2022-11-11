Эксперт предупреждает: если Украина отпустит российские войска с правого берега Днепра, это может привести к потере Донбасса

Позавчера министр обороны России Сергей Шойгу приказал российским войскам, дислоцировавшимся в Херсонской области, покинуть правый берег Днепра. По словам полковника Романа Свитана, украинская армия должна максимально воспрепятствовать переправе через Днепр 30-тысячной группировки российской армии и нанести потери противнику, поскольку перебрасываемые из Херсона войска могут существенно изменить соотношение сил на востоке Украина.

В среду министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин заявили, что российская армия уйдет с правого берега Днепра в Херсонскую область, включая город Херсон. После этого некоторые лидеры общественного мнения и эксперты заявили, что это может быть ловушка. Как вы считаете, это признание поражения или действительно ловушка?