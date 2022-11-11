11.11.2022, 14:20
Эксперт предупреждает: если Украина отпустит российские войска с правого берега Днепра, это может привести к потере Донбасса
ФОТО: | EPA
Если за тем, что российские войска покидают правый берег Днепра, стоит договоренность, тайно заключенная при посредничестве западных политиков, это может привести к серьезным последствиям на востоке Украины, предупреждает в интервью Forte полковник запаса вооруженных сил Украины Роман Свитан.
Позавчера министр обороны России Сергей Шойгу приказал российским войскам, дислоцировавшимся в Херсонской области, покинуть правый берег Днепра. По словам полковника Романа Свитана, украинская армия должна максимально воспрепятствовать переправе через Днепр 30-тысячной группировки российской армии и нанести потери противнику, поскольку перебрасываемые из Херсона войска могут существенно изменить соотношение сил на востоке Украина.