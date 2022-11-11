Мнение
11.11.2022, 12:38

МНЕНИЕ | Съезд забытых депутатов или „правительство России в изгнании“?

 
Лев Кадик
журналист издания СПЕКТР, специально для RusDelfi
Справа на фото Илья Пономарев
Справа на фото Илья Пономарев
ФОТО: SERGEY DOLZHENKO | EPA

За пределами России мог быть создан политический центр, который привлек бы тех, кто готов бороться с путинским режимом внутри России и вне ее. Однако, вместо этого получилось собрание людей, которых в России и за ее пределами мало кто помнит, а их политическое влияние даже в среде российской политической эмиграции крайне низко, пишет журналист издания СПЕКТР Лев Кадик.

„Съезд народных депутатов“, прошедший в эти выходные в польском городке Яблонна под Варшавой мог бы стать историческим событием. Ожидалось, что впервые с 20-х годов прошлого века за пределами России соберутся российские политики, чтобы заявить о борьбе с правящим режимом, предложить российским гражданам альтернативную программу развития страны, а всем представителям оппозиции - платформу для объединения. Впервые за пределами страны мог быть создан политический центр, который привлек бы тех, кто готов бороться с путинским режимом внутри России и вне ее. Однако, вместо этого получилось собрание людей, которых в России и за ее пределами мало кто помнит, а их политическое влияние даже в среде российской политической эмиграции крайне низко.

Главный организатор и идейный вдохновитель съезда, бизнесмен и левый политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев (с 2007 по 2016 год). 10 лет назад он вместе с Борисом Немцовым и Алексеем Навальным участвовал в организации протестов против избрания Владимира Путина президентом на третий срок и создании Координационного совета оппозиции, но рассорился с другими его участниками.

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