МНЕНИЕ | Съезд забытых депутатов или „правительство России в изгнании“?

„Съезд народных депутатов“, прошедший в эти выходные в польском городке Яблонна под Варшавой мог бы стать историческим событием. Ожидалось, что впервые с 20-х годов прошлого века за пределами России соберутся российские политики, чтобы заявить о борьбе с правящим режимом, предложить российским гражданам альтернативную программу развития страны, а всем представителям оппозиции - платформу для объединения. Впервые за пределами страны мог быть создан политический центр, который привлек бы тех, кто готов бороться с путинским режимом внутри России и вне ее. Однако, вместо этого получилось собрание людей, которых в России и за ее пределами мало кто помнит, а их политическое влияние даже в среде российской политической эмиграции крайне низко.