Новым тренером „Левадии“ станет бывший игрок сборной Испании и участник чемпионата мира

45-летний Торрес провел большую часть своей игровой карьеры в „Валенсии“, сыграв 163 матча за испанский клуб в период с 1998 по 2009 годы. Кроме того, в 2002 году он поехал на чемпионат мира в составе сборной Испании. Всего провел пять игр за испанскую сборную.

В составе „Валенсии“ Торрес смог дважды выиграть чемпионат Испании. С этим же клубом под руководством Рафаэля Бенитеса он выиграл Кубок Испании и Кубок Интертото, а в 2004 году — Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Торрес, имеющий лицензию УЕФА Pro, начал тренерскую карьеру в 2013 году, сначала руководя молодежной командой „Валенсии“ и командой „Валенсия Б“ с 2014 по 2017 год. Позже он работал главным тренером с клубами „Лорка“, „Кордоба“, „Луго“ и „Культураль Леонеса“. „Лорка“, „Кордоба“ и „Луго“ под руководством Торреса играли в первой лиге (La Liga2) чемпионата Испании. Кроме того, у нового тренера „Левадии“ есть опыт работы в хорватской премьер-лиге, где он был главным тренером „Истра“ в 2018 году.

Курро Торрес, который в декабре приступит к работе в главной команде „Левадии“, считает, что приход в клуб, 10 раз побеждавший в чемпионате Эстонии, станет для него хорошим вызовом: „Приезд сюда – это захватывающий вызов для меня, и я надеюсь, что смогу сделать все возможное для клуба! Все знают, что такое испанский футбол — нам нравится играть в высоком темпе и владеть мячом. Надеюсь, смогу добиться этого и в „Левадии“.

Помимо Торреса, в тренерский состав „Левадии“ войдут помощник тренера Хосе Висенте Сото и тренер по физической подготовке Хави Андрес Ибарра. „Сото — моя правая рука и доверенное лицо. Мы всегда работали вместе. Хави Андрес — молодой человек с международным опытом“, — охарактеризовал помощников, новый тренер „Левадии“.