ФЕЛЬЕТОН | Служители мармита и черпака, не переусердствуйте!

В последнее время довольно популярны кулинарные блоги и всевозможные шоу. Даже моя теща, не тратящая время на бесполезные передачи, нет-нет да и глянет одним глазком на какую-нибудь кулинарную битву, болея за самого нерадивого участника. Сказывается многолетний педагогический опыт и тёщина специализация – трудные ученики. Теперь и я в курсе ресторан ного закулисья и всевозможных тонкостей этого нелегкого дела.

На днях, в одном довольно популярном ресторане Таллинна, на вопрос о том, много ли сегодня клиентов и надо ли было бронировать столик заранее, мне ответили, что столик есть, но у них не клиенты, а гости. Очень важно заявили. Видно, что с персоналом проведена работа.