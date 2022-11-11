ФЕЛЬЕТОН | Служители мармита и черпака, не переусердствуйте!(8)
Ресторанное закулисье - дело тонкое. Посетитель - это клиент или гость? Запутаться в терминологии простому человеку проще простого, ведь он приходит в заведение для того, чтобы насладиться изысканными блюдами и хорошо провести время, а не для того, чтобы вникать в особенности ресторанной моды. Колумнист RusDelfi Сергей Голубов с писательской фантазией и юмором рассуждает о внутреннем уставе заведений высокой кухни.
В последнее время довольно популярны кулинарные блоги и всевозможные шоу. Даже моя теща, не тратящая время на бесполезные передачи, нет-нет да и глянет одним глазком на какую-нибудь кулинарную битву, болея за самого нерадивого участника. Сказывается многолетний педагогический опыт и тёщина специализация – трудные ученики. Теперь и я в курсе ресторанного закулисья и всевозможных тонкостей этого нелегкого дела.