Мнение
11.11.2022, 10:57

ФЕЛЬЕТОН | Служители мармита и черпака, не переусердствуйте!

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Сергей Голубов
публицист
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Eiliki Pukk

Ресторанное закулисье - дело тонкое. Посетитель - это клиент или гость? Запутаться в терминологии простому человеку проще простого, ведь он приходит в заведение для того, чтобы насладиться изысканными блюдами и хорошо провести время, а не для того, чтобы вникать в особенности ресторанной моды. Колумнист RusDelfi Сергей Голубов с писательской фантазией и юмором рассуждает о внутреннем уставе заведений высокой кухни.

В последнее время довольно популярны кулинарные блоги и всевозможные шоу. Даже моя теща, не тратящая время на бесполезные передачи, нет-нет да и глянет одним глазком на какую-нибудь кулинарную битву, болея за самого нерадивого участника. Сказывается многолетний педагогический опыт и тёщина специализация – трудные ученики. Теперь и я в курсе ресторанного закулисья и всевозможных тонкостей этого нелегкого дела.

На днях, в одном довольно популярном ресторане Таллинна, на вопрос о том, много ли сегодня клиентов и надо ли было бронировать столик заранее, мне ответили, что столик есть, но у них не клиенты, а гости. Очень важно заявили. Видно, что с персоналом проведена работа.

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