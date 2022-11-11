Опрос: несмотря на рост цен, жители Эстонии не хотят отказываться от расходов на автомобили

„Уже давно говорят, что жители Эстонии очень любят автомобили. Выясняется, что в то же время они еще и очень прагматичны. В ходе опроса наибольшее количество людей (33%) ответили, что точно не откажутся от связанных с автомобилем расходов из-за высоких цен, поскольку, чтобы потом не возникало крупных трат, за автомобилем нужно ухаживать в положенное время“, - рассказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

Кроме того, 21% опрошенных Citadele указали, что не откажутся от расходов на транспортное средство, потому что от автомобиля нельзя отказаться в принципе. 3% заявили, что повышение цен их никак не коснется. „Таким образом, всего 57% жителей Эстонии заявили, что не откажутся от расходов на транспортное средство“, - отметила Хакиайнен.

Если некоторые расходы на автомобиль и отменяют, то сначала это делается за счет различных эстетических дополнений – так сделали бы 11% опрошенных. 9% указали, что для экономии планируют провести зимний сезон, не покупая новые зимние шины. Кроме того, 9% надеются, что смогут устранять незначительные повреждения самостоятельно.

4% респондентов указали, что из-за повышения цен планируют отказаться от страхования каско.

В дополнение к общему росту цен на многих автовладельцев также повлияло увеличение лизинговых платежей, поскольку многие договоры лизинга автомобилей привязаны к Euribor, как и жилищные кредиты. Однако подорожание тут не очень большое. Если, например, заключен договор лизинга на пять лет на сумму 20 000 евро, остаточная стоимость в рамках которого составляет 25%, то рост ставки Euribor на 2% увеличит лизинговый платеж примерно на 20 евро.

Результаты опроса Citadele были относительно схожими в Эстонии, Латвии и Литве. Наибольшая разница заключалась в количестве респондентов, указавших, что у них вообще нет автомобиля. Если в Эстонии таких было 25%, то в Латвии – 22%, а в Литве – 17%.