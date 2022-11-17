Давайте поиграем! Насколько вы „штормоустойчивы“?
Сильный штормовой ветер становится в Эстонии все более частым гостем, и сорванные крыши и непроезжие из-за поваленных деревьев дороги уже не новость. Знаете ли вы, как вести себя до и во время шторма? Ответьте на вопросы и увидите, насколько вы „штормоустойчивы“!
В последние годы был опубликован ряд рапортов о последствиях изменения климата, в которых особенно подчеркивается тот факт, что единым сдвигом является не только глобальное повышение температуры, ему сопутствуют также более частые экстремальные погодные условия – шторма, наводнения, зной и т.д.
Экстремальные условия не обошли стороной и Эстонию, где каждый год фиксируются новые климатические рекорды, а сильные шторма уже вовсе не столь редкое явление. Таким образом, очень важно быть достаточно подготовленным к наступившему сезону осенних штормов. Ответьте на вопросы и узнайте, умеете ли вы правильно действовать во время шторма!