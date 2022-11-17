Давайте поиграем! Насколько вы „штормоустойчивы“?

Сильный штормовой ветер становится в Эстонии все более частым гостем, и сорванные крыши и непроезжие из-за поваленных деревьев дороги уже не новость. Знаете ли вы, как вести себя до и во время шторма? Ответьте на вопросы и увидите, насколько вы „штормоустойчивы“!