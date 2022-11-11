Хроника ДТП: пострадали три 15-летних подростка

В 7.45 поступило сообщение о ДТП на 12 км шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна в волости Харку, где 15-летняя девушка без водительских прав ехала на мопеде Doohan iTango HO по пешеходно-велосипедной дорожке и врезалась в совершавший поворот направо автомобиль Audi A4 Avant, которым управлял 65-летний мужчина. Водителя мопеда доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 9.53 у Халла, 48 в Таллинне 70-летний мужчина на велосипеде не справился с управлением и упал. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 10.33 около Техника, 71 в Таллинне 69-летний мужчина на Volkswagen Passat столкнулся с 15-летним юношей, который ехал по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате. Подростка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 11.40 поступило сообщение о ДТП на перекрестке Юхкентали и Фильтри в Таллинне, где 28-летний мужчина на Mercedes-Benz Citan совершал поворот направо и наехал на 54-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 16.44 на перекрестке Кангеласте и Даумана в Нарве 56-летний мужчина на Subary Legacy поворачивал направо и не уступил дорогу ехавшему на электросамокате 15-летнему подростку, который пересекал дорогу. Подростка доставили в Нарвскую больницу на осмотр.

В 19.20 на перекрестке Крейцвальди и Гонсиори в Таллинне 51-летний мужчина на мотоцикле Honda столкнулся с поворачивавшим налево 37-летним мужчиной на Ford Galaxy. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.