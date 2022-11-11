11.11.2022, 07:22
Яна Тоом все же будет баллотироваться в Ида-Вирумаа
ФОТО: | Delfi Meedia
Депутат Европейского парламента, вице-председатель Центристской партии Яна Тоом на предстоящих в марте выборах в Рийгикогу все же будет баллотироваться в округе Ида-Вирумаа.
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба центристов, отметив, что выдвижение Тоом в этом округе не повлияет на позиции Кайдо Хеэвельсона в партийном списке - он останется первым номером, передает RusERR.
Накануне вечером информацию о том, что Яна Тоом выставит свою кандидатуру в Ида-Вирумаа в эфире ETV озвучил и председатель Центристской партии Юри Ратас.
По его оценке, в парламенте следующего созыва центристы получат не менее 20 мандатов.
Ранее Яна Тоом говорила, что на очередных выборах баллотироваться в Ида-Вирумаа она не планирует.