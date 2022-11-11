Яна Тоом все же будет баллотироваться в Ида-Вирумаа

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба центристов, отметив, что выдвижение Тоом в этом округе не повлияет на позиции Кайдо Хеэвельсона в партийном списке - он останется первым номером, передает RusERR.

Накануне вечером информацию о том, что Яна Тоом выставит свою кандидатуру в Ида-Вирумаа в эфире ETV озвучил и председатель Центристской партии Юри Ратас.

По его оценке, в парламенте следующего созыва центристы получат не менее 20 мандатов.

Ранее Яна Тоом говорила, что на очередных выборах баллотироваться в Ида-Вирумаа она не планирует.