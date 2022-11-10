Молодежная сборная Эстонии по хоккею начала Балтийский турнир с победы в дополнительное время

молодёжная сборная Эстонии до 20 лет начала свой турнир с победы 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) над Румынией в дополнительное время.

В начале третьего периода Эстония проигрывала в две шайбы. Камбэк Эстонии начался в середине последнего периода, когда Макс Вялья забросил первую шайбу нашей сборной с передачи Давида Тимофеева.

За 52 секунды до конца основного времени Марек Пошинок сравнял счет благодаря пасу своего брата-близнеца Эрика. Уже на 14-й секунде овертайма братья забросили победную для Эстонии шайбу.

За время игры эстонские хоккеисты нанесли 46 бросков по воротам румын, а сборная Румынии лишь 13 бросков.

В пятницу в 12 часов Эстония встретится со своими сверстниками из Литвы. Игра будет транслироваться в прямом эфире Delfi TV, комментирует игру Валлот Пукк.