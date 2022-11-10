ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (260-й день) | Amnesty International обвиняет Россию в насильственной депортации мирных жителей с территорий Украины

Утром 10 ноября российские силы нанесли ракетный удар по Вольнянской общине Запорожской области, сообщил глава региональной военной администрации Александр Старух. По его словам, пострадало агропредприятие, на территории которого повреждены хозяйственные постройки и техника. Жертв нет.

Для того, чтобы полностью освободить Херсон, украинским военным потребуется от пяти дней до трех недель, сообщил в эфире YouTube-канала „Фейгин Live“ советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, сроки зависят от многих факторов, в том числе от „замыслов российского командования“. Единственное, что, по его мнению, можно сказать точно: Херсон будет освобожден в ближайшее время.

Российские войска начали рыть окопы на севере аннексированного Крыма и в Херсонской области. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на спутниковые снимки, опубликованные, в частности, специалистом по разведке в открытых источниках (OSINT) Бенджамином Питтетом в Twitter.

Президент США Джо Байден рассчитывает на продолжение американской помощи Украине и после начала работы Конгресса нового созыва. „Я рассчитываю на то, что это продолжится“, - заявил Байден на пресс-конференции 9 ноября. По словам Байдена, Соединенные Штаты оказывают Киеву только ту военную помощь, которую считают действительно необходимой. Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не намерен навязывать Украине пути к окончанию войны, развязанной Россией.

Байден прокомментировал информацию о выводе российских войск из Херсона. „Это говорит о том, что у россиян есть реальные проблемы“, - заявил Байден. По его мнению, Россия дождалась окончания голосования в США, чтобы объявить о выводе войск.