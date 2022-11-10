ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (260-й день) | Amnesty International обвиняет Россию в насильственной депортации мирных жителей с территорий Украины
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Утром 10 ноября российские силы нанесли ракетный удар по Вольнянской общине Запорожской области, сообщил глава региональной военной администрации Александр Старух. По его словам, пострадало агропредприятие, на территории которого повреждены хозяйственные постройки и техника. Жертв нет.
Для того, чтобы полностью освободить Херсон, украинским военным потребуется от пяти дней до трех недель, сообщил в эфире YouTube-канала „Фейгин Live“ советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, сроки зависят от многих факторов, в том числе от „замыслов российского командования“. Единственное, что, по его мнению, можно сказать точно: Херсон будет освобожден в ближайшее время.
Российские войска начали рыть окопы на севере аннексированного Крыма и в Херсонской области. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на спутниковые снимки, опубликованные, в частности, специалистом по разведке в открытых источниках (OSINT) Бенджамином Питтетом в Twitter.
Президент США Джо Байден рассчитывает на продолжение американской помощи Украине и после начала работы Конгресса нового созыва. „Я рассчитываю на то, что это продолжится“, - заявил Байден на пресс-конференции 9 ноября. По словам Байдена, Соединенные Штаты оказывают Киеву только ту военную помощь, которую считают действительно необходимой. Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не намерен навязывать Украине пути к окончанию войны, развязанной Россией.
Байден прокомментировал информацию о выводе российских войск из Херсона. „Это говорит о том, что у россиян есть реальные проблемы“, - заявил Байден. По его мнению, Россия дождалась окончания голосования в США, чтобы объявить о выводе войск.
Как Россия, так и Украина уже потеряли в ходе войны не менее 100 000 солдат убитыми и ранеными, такую оценку высказал председатель объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли. „Речь идет о значительно более чем 100 тысячах убитых и раненых российских солдатах. То же самое касается, вероятно, украинской стороны“, - заявил Милли в Нью-Йорке. Кроме того, по его словам, с начала российского вторжения в Украину в феврале погибло до 40 тысяч мирных жителей.
Битва за Херсон еще не окончена, но российские войска вступили в новую фазу - они не стремятся полностью остановить украинское контрнаступление, а отдают приоритет упорядоченному отводу своих сил через Днепр и задержке украинских войск, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке. По мнению аналитиков, отступление армии РФ с западного берега Днепра едва ли является ловушкой, предназначенной для заманивания украинских войск в чреватое крупными потерями сражение под Херсоном. Между тем украинские силы добились территориальных успехов к северо-востоку от Херсона и продолжили успешную кампанию по противодействию российским военным, указывается далее.
В полдень в Telegram-каналах появились сообщения о взятии ВСУ Снигиревки, о тяжелых боях за которую ранее говорили российские военкоры. Telegram-канал под названием „Оперативний ЗСУ“ опубликовал видео, на котором украинские военные объявляют о возвращении города, поднимают на площади украинский флаг, а стоящие вокруг местные жители им аплодируют.
Глава Николаевской области Виталий Ким призвал уехавших жителей Снигиревки и других освобожденных населенных пунктов пока не возвращаться туда. „Не торопитесь возвращаться, рано“, - сказал Ким. Кроме того, никакие группы, делегации и журналисты пока не будут допущены в освобожденные села, поскольку это опасно и там необходимо провести „фильтрацию“, объяснил он.
Потеря западного берега Херсона, скорее всего, помешает России осуществить свое стратегическое стремление создать сухопутный мост, ведущий в Одессу, сообщает министерство обороны Великобритании. По его оценке, российские силы будут уязвимы при форсировании Днепра из-за ограниченного количества переправ. Британское ведомство не исключает, что отход будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонительными позициями и артиллерийским огнем, прикрывающим отходящие силы. При этом способность России поддерживать свои силы на западном берегу Днепра оказалась под угрозой из-за украинских ударов по российским маршрутам снабжения, подчеркивает Лондон.
Минобороны России объявило о начале отвода российских войск в Херсоне на левый берег Днепра. „Осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом“, - заявил представитель ведомства Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга.
Правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад о насильственном перемещении и депортации мирных жителей с территорий Украины, занятых российскими войсками. Для подготовки доклада Amnesty International опросила 88 мирных жителей Украины, 48 из которых до войны жили в Мариуполе.
Действия оккупационных властей правозащитники назвали военными преступлениями, которые „следует квалифицировать и расследовать как преступление против человечности“. Авторы доклада подчеркивают, что в ходе насильственного перемещения жителей Украины из оккупированных территорий дети оказывались разлученными со своими семьями. Кроме того, вынужденных переселенцев подвергали унизительным процедурам проверки. По словам переживших, эта так называемая фильтрация часто сопровождалась жестоким обращением и пытками.
Вооруженные силы Украины за сутки освободили 12 населенных пунктов на юге страны, вернув под контроль до 264 кв. км территории, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Всего с 1 октября на Херсонском направлении продвижение ВСУ составило 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигла 1381 кв. км, был восстановлен контроль над 41 населенным пунктом, написал Залужный.
„За каждым так называемым „жестом доброй воли“ противника стоят колоссальные усилия наших войск. Так же, как враг отходил из Киева и Харьковщины, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона - это результат наших активных действий“, - подчеркнул главком ВСУ.
Если ВСУ полностью вернут контроль над правым берегом Днепра, в пределах досягаемости западных высокоточных ракетных систем Украины окажутся три ключевые дороги так называемого „сухопутного моста“ в Крым, а также ряд российских логистических объектов и складов боеприпасов. Это создаст угрозу важнейшему маршруту снабжения российской группировки на юге, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на военных аналитиков.
„Херсонская область стратегически важна с военной точки зрения, так как дает нам контроль огневой мощи над дорогами из Крыма, которые русские используют в качестве путей снабжения. Это будет очень большой удар по российским силам“, - подтвердил советник Минобороны Украины Сергей Кузан.
FT отмечает заявление председателя объединенного комитета начальников штабов армии США, генерала Марк Милли, который оценил численность российской группировки на правом берегу Днепра в 30 000 человек. „Им потребуются дни и, возможно, даже недели, чтобы отвести эти силы к югу от этой реки“, - сказал он.
Украина сообщила своим союзникам, что планирует продвигаться в сторону Херсона „медленно и осторожно“, опасаясь российских войск, которые могут остаться в городе, и большей угрозы с другого берега реки, рассказал FT источник в западных дипломатических кругах.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили по телефону заявления российской стороны об уходе из Херсона. „Лидеры согласились, что любой вывод российских войск из оккупированного Херсона продемонстрирует значительный прогресс ВСУ и слабость военного наступления России, но правильно было бы относиться к этим новостям с осторожностью, пока украинский флаг не поднят над городом“, - говорится в заявлении британского правительства.
Кроме того, Сунак подтвердил, что Лондон отправит в Украину еще 1000 ракет класса „земля - воздух“ и более 25 тысяч комплектов зимней военной экипировки.
Украинский генштаб в вечерней сводке пересказывает слова командующего ВСУ генерала Валерия Залужного о том, что за последние сутки украинская армия освободила 12 населенных пунктов на Херсонщине и в Николаевской области, и уточняет, что эти населенные пункты были освобождены на двух направлениях, по шесть на каждом.
Одно из этих направлений - Петропавловка-Новорайск, то есть имеется в виду продвижение с севера Херсонской области вдоль Днепра, а второе - Первомайское-Херсон, то есть с запада от Херсона.
Генштаб также пишет, что россияне наращивают темпы строительства укреплений в Запорожской области и привлекают на эти работы местное гражданское население.