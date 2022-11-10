Правдиво ли видео, на котором Брюс Ли играет в пинг-понг нунчаками?

В подтверждённых аккаунтах телеканала „Рен-ТВ“ в Facebook и во „ВКонтакте“ опубликована минутная „редкая запись“ под названием „Брюс Ли играет в пинг-понг нунчаками“, в двух соцсетях её посмотрели около 1,5 млн раз. В своё время „Экспресс-газета“ включила аналогичный ролик в подборку „Самые крутые трюки Брюса Ли, которые никто не может повторить“. Публиковал его в 2018 году в Twitter и тогда ещё член Совета Федерации РФ Антон Беляков.

Видео, на котором Брюс Ли играет в пинг-понг нунчаками, публиковали на YouTube и в 2015, и в 2012, и даже в 2008 году. Последнее из этих видео примечательно по двум причинам. Во-первых, оно набрало 36 млн просмотров. Во-вторых, в конце 2,5-минутного видео почему-то продемонстрирован мобильный телефон Nokia N96, который поступил в продажу спустя почти 35 лет после смерти знаменитого актёра в 1973 году.

Появление этого гаджета в видео неслучайно. Дело в том, что в 2008 году компания Nokia выпустила для рынка Гонконга специальную версию своего нового телефона Nokia N96 Bruce Lee edition. К стандартной комплектации были добавлены кукла, изображающая Брюса Ли, стильный браслет и брелок в виде нунчак, а на задней крышке телефона выгравировали портрет мастера боевых искусств и его автограф. Также на телефон были предварительно загружены несколько редких фотографий актёра и посвящённая ему тема для оформления интерфейса.

Хотя стоимость Nokia N96 Bruce Lee edition более чем вдвое превышала цену на обычную версию, особого бюджета на рекламную кампанию производитель не предусмотрел. Тем не менее пекинский офис агентства JWT, которому изначально заказали только рекламу непосредственно для точек продажи, предложил снять вирусное видео для продвижения телефона. „Мы обсуждали с режиссёром, как сделать так, чтобы это выглядело похоже на не виденные ранее секретные кадры с участием Брюса Ли. Режиссёр приложил немало усилий, чтобы изучить его, и нашёл нужного дублёра“, — рассказывала порталу Agency.Asia креативный директор JWT Beijing Полли Чу.