Скоро универсальной услугой электроснабжения смогут воспользоваться местные самоуправления и их учреждения(1)
Сегодня комиссия по экономике Рийгикогу инициировала законопроект о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии, который позволит волостным и городским учреждениям и подотчетным им учреждениям воспользоваться универсальной услугой при покупке электроэнергии.
По словам председателя комиссии по экономике Кристена Михала, в ходе энергетической войны также пострадали местные самоуправления и их учреждения.«Универсальная услуга помогает людям перестать беспокоиться о завтрашнем дне и позволяет сосредоточиться на своих основных задачах. Поэтому в список потребителей, имеющих право пользоваться универсальной услугой при покупке электричества, мы также включим городские и волостные учреждения и подотчетные им учреждения. Сейчас универсальная услуга доступна бытовым потребителям, микро- и малым предприятиям. Таким образом, благодаря инициированному сегодня комиссией по экономике законопроекту универсальной услугой, цену которой определяет независимый регулятор в лице Департамента конкуренции, смогут воспользоваться, например, детские сады, школы, библиотеки, спортивные базы, дома по уходу за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями и приюты“, – пояснил председатель комиссии.
Заместитель председателя комиссии по экономике Рене Кокк сказал, что электричество как универсальная услуга должно быть доступно без каких-либо штрафов. „Если учреждение хочет перейти на универсальную услугу, оно должно досрочно расторгнуть имеющийся договор о поставке электроэнергии, и, вероятно, заплатить договорной штраф. Необходимо изыскать возможности для того, чтобы завершающие договор лица не были наказаны договорным штрафом“, – отметил Кокк.
В то время как волостные и городские учреждения смогут воспользоваться универсальной услугой при покупке электроэнергии в неограниченных объемах до 30 апреля 2026 года, в отношении подотчетных им учреждений будут действовать ограничения: потребление в год до одного гигаватт-часа. Для того, чтобы воспользоваться универсальной услугой, учреждение должно заключить новый договор о поставках с продавцом универсальной услуги. При преждевременном прекращении уже существующего договора при необходимости оплате подлежит договорной штраф. Объем потребления местных самоуправлений по предварительным оценкам составляет 0,4 тераватт-часа в год. Объем потребления бытовых потребителей составляет два тераватт-часа в год, микро- и малых предприятий – 1,87 тераватт-часа в год. Итого общий годовой объем потребления составит 4,27 тераватт-часа. При таких объемах потребления Eesti Energia сможет задействовать более эффективные мощности для производства энергии, необходимой для предоставления универсальной услуги, и избежать подключения менее эффективных видов производства, которые повысят стоимость электричества для бизнес-клиентов.
Комиссия по экономике решила направить проект закона о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии(740 SE) пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение, которое пройдет 14 ноября. Комиссия предложила завершить первое чтение законопроекта.