Скоро универсальной услугой электроснабжения смогут воспользоваться местные самоуправления и их учреждения

По словам председателя комиссии по экономике Кристена Михала, в ходе энергетической войны также пострадали местные самоуправления и их учреждения.«Универсальная услуга помогает людям перестать беспокоиться о завтрашнем дне и позволяет сосредоточиться на своих основных задачах. Поэтому в список потребителей, имеющих право пользоваться универсальной услугой при покупке электричества, мы также включим городские и волостные учреждения и подотчетные им учреждения. Сейчас универсальная услуга доступна бытовым потребителям, микро- и малым предприятиям. Таким образом, благодаря инициированному сегодня комиссией по экономике законопроекту универсальной услугой, цену которой определяет независимый регулятор в лице Департамента конкуренции, смогут воспользоваться, например, детские сады, школы, библиотеки, спортивные базы, дома по уходу за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями и приюты“, – пояснил председатель комиссии.

Заместитель председателя комиссии по экономике Рене Кокк сказал, что электричество как универсальная услуга должно быть доступно без каких-либо штрафов. „Если учреждение хочет перейти на универсальную услугу, оно должно досрочно расторгнуть имеющийся договор о поставке электроэнергии, и, вероятно, заплатить договорной штраф. Необходимо изыскать возможности для того, чтобы завершающие договор лица не были наказаны договорным штрафом“, – отметил Кокк.