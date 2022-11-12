Смерть в ванной. Суд помиловал мать из Нарвы, по чьей вине погибла отравившаяся угарным газом девочка

Во сколько именно скончалась 11-летняя девочка из Нарвы в ночь на 13 февраля прошлого года, неизвестно. Девочка ушла в ванную комнату вечером, но члены семьи обнаружили ее тело только в 8.26 утра. Никто из членов семьи не обратил внимание на то, что девочка так долго моется, так как в ходе расследования выяснилось, что она уже несколько раз засыпала в ванне.

Газоанализатор прибывшей бригады скорой помощи, стоило медикам переступить порог квартиры, сразу же подал сигнал тревоги: концентрация угарного газа в воздухе составляла 124 ppm. Квартиру проветрили, и через некоторое время показатель снизился до 26 ppm.

Взрослый человек начинает чувствовать симптомы отравления, когда концентрация угарного газа в воздухе превышает 85-170 ppm, но дети более чувствительны, и отравление у них проявляется гораздо сильнее. Вдыхание даже небольшого количества угарного газа может вызвать сонливость, слабость, головную боль, головокружение и т.д.

В той же квартире в ту ночь спали еще трое несовершеннолетних детей и их мать. Медики осмотрели и их, но признаков отравления не обнаружили. Однако, как показало расследование, один из членов семьи не раз чувствовал себя плохо, особенно после мытья в ванной.

Все было не так

Судебно-медицинская экспертиза установила, что девочка умерла от обширного отравления угарным газом, уровень карбоксигемоглобина в ее крови составлял 58 процентов. Карбоксигемоглобин препятствует транспортировке кислорода к тканям, а концентрация в 50% уже считается опасной для жизни.

Для расследования причин смерти ребенка было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Основательное расследование показало, что все, что только могло быть не так с газовым котлом в квартире, было не так.