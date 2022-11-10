Lidl Eesti отказывается от продажи куриных яиц выращенных в клетках кур и их использования в своей продукции

В обещании, опубликованном на веб-сайте фирмы, говорится, что яйца от кур, содержащихся в клетках, будут заменены яйцами от кур, выращенных на свободном выгуле: „Очень приятно видеть, что Lidl Eesti заботится о благополучии птиц и отказывается от продажи яиц от кур, выращенных в клетках в жестоких условиях“, — комментирует руководитель организации „Невидимые животные“ Мари-Лийс Яйк.

„Условия содержания кур в клетках очень плохие. Это мы видели своими глазами осенью прошлого года в рамках операции по спасению кур, содержащихся в клетках. Мы видим, что компании пищевой промышленности по всему миру отказываются от устаревших и жестоких практик, которые не поддерживают потребители“. Такое же обещание дали эстонские торговые сети Rimi, Prisma, Maxima, Stockmann и R-Kiosk. Все больше и больше продовольственных предприятий предпринимают решительные шаги для улучшения условий содержания сельскохозяйственных животных“.

Помимо розничных сетей, к инициативе организации „Невидимые животные“ присоединились еще сто предприятий эстонского продовольственного сектора, также отказавшиеся от продажи и использования в своей продукции яиц кур, содержащихся в клетках. Среди новых присоединившихся, например, VLND Burger и старейшее кафе Эстонии Maiasmokk.

Согласно опросу общественного мнения Kantar Emor, проведенному в октябре 2021 года, 72% жителей Эстонии не поддерживают содержание кур-несушек в клетках. 78% респондентов предпочитают употреблять в пищу продукты, приготовленные из яиц кур, выращенных по принципу свободного выгула.