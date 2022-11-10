„Значительно больше 100 тысяч“. США оценили потери Украины и России в войне и призвали к переговорам

С первого дня войны Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием „Медиазона“ (признано в России „СМИ-иноагентом“) и командой волонтеров. На 10 ноября нам удалось подтвердить информацию более чем о 8600 погибших солдатах и офицерах (подробный текст об этом выйдет в пятницу, 11 ноября).

Об украинских потерях известно меньше. В конце августа главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил о гибели около 9 тысяч украинских военных. В начале лета украинские власти заявляли, что на войне погибло около 10 тысяч военнослужащих ВСУ.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет, что, по данным на 9 ноября, на войне было убито более 77 тыс. российских военных. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

Милли не уточнил, каким образом он получил сведения о потерях. Его версия значительно отличается и от официальных чисел потерь, которые дают стороны, и от подсчетов Би-би-си. Все эти версии также сильно отличаются друг от друга.

„Когда появилась возможность переговоров, когда можно достичь мира... ловите момент“, - ответил Милли на вопрос журналиста.

Удобным моментом для переговоров Милли считает зимние месяцы, когда действия на фронте приостановятся или замедлятся из-за холодов.

„Должно появиться взаимное понимание того, что военной победы, в истинном смысле этого слова, может быть, невозможно добиться военными средствами, и нужно переходить к другим методам“, - сказал он.

Милли призвал стороны к переговорам. По его словам, именно сейчас для этого появилась возможность.

„Речь идет о числе убитых и раненых российских военных на уровне значительно больше 100 тысяч. Вероятно, то же самое - с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий“, - заявил Милли, который также является самым высокопоставленным военным советником президента США Джо Байдена, во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах России.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 17 200 человек.

По оценке эксперта Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых.

На основе этих данных можно предположить, что безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 77 400 человек.

При этом с появлением на украинском фронте первых мобилизованных россиян цифры потерь российской армии, о которых сообщает в ежедневной сводке командование ВСУ, в несколько раз выросли.

Если летом и в начале осени ВСУ докладывали в среднем о 200 погибших российских военнослужащих в день, то сейчас - о 600 и более.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, свяжитесь с нами по ссылке.

Переговоры

4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности о запрете переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Владимир Путин еще с начала осени говорил о „готовности к диалогу“, однако с учетом „реалий“, то есть с признанием аннексии Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Эту позицию во вторник подтвердила спикер МИД России Мария Захарова. „Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент“, - сказала она на брифинге.