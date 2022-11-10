ФОТО И ВИДЕО | В Мартов день в Рийгикогу пришли ряженые

В древности в Мартов день ряженые ходили с хутора на хутор желать хорошего урожая. Надевали наизнанку вывернутые шубы, бороду из пакли и маски. Женщины наряжались мужчинами, мужчины - женщинами. Все пели, танцевали. Славословили хозяев дома, желали им всяческих благ.

Теперешние ряженые - дети, они поют песни и просят подаяние. Обычно им в мешок кладут печенье, конфеты и яблоки. Иногда дают мелкие деньги.

В Рийгикогу ряженых встретил спикер парламента Юри Ратас и его заместитель Мартин Хельме. Ратас похвалил костюмы гостей и поблагодарил их за то, что хранят стародавние традиции.

Мартов день считался в народе началом зимы. Ряженые пожелали руководству и работникам Рийгикогу счастья в будущем году и получили в ответ в знак благодарности пакеты со сладостями.