КАРТА | Ласнамяэ продолжает вывозить мешки с листьями

„В этом году мы реорганизовали систему сбора листьев в нашем районе и в этом году продолжим вывоз вовремя подготовленных мешков с листьями с территорий квартирных товариществ. На сегодняшний день мы уже собрали более 7 000 мешков по всему району, и этот процесс продолжится в ближайшие недели“, - сказала Юлианна Юрченко, старейшина Ласнамяэ.

Пакеты следует складывать на территории КТ или в других безопасных местах, не засоряя края проезжей части и тротуаров, включая большие зеленые зоны, которые мы обслуживаем. К указанному времени пакеты должны быть размещены в легкодоступном и заметном месте.

Мешки с листьями вывозятся по графику. 8 ноября была начата уборка в микрорайонах Лоопеалсе, Катлери, Лаагна и Сыямяэ. Третий этап пройдет с 15 по 22 ноября в районах Куристику, Прийсле, Мустакиви и Сели.

Если мешки для сбора листьев не будут готовы вовремя, землевладелец должен утилизировать их за свой счет.