Владимир Пооль: КГБ совершил один большой промах

Как люди бежали из Эстонской ССР на Запад? Казалось бы, логично, что больше всего шансов было у моряков.

На самом деле это не так. Большинство из тех, кто бежал, были представителями интеллигенции. Мне на ум сразу приходит режиссер Владимир Карасев. С ним отправились его жена и ребенок. Есть и другие подобные примеры. На Запад сбежал только один моряк — матрос Попов, но и он вскоре вернулся. В целом, случаев побега было очень мало.

По слухам, некоторые из побегов были инсценированы КГБ, чтобы отправить своих агентов на Запад. Так ли это?

Конечно! Так делали часто. В своей книге воспоминаний я подробно рассказываю о Рихо Месилане. В 1991 году он вернулся в Советский Союз и через несколько лет повесился.