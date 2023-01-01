01.01.2023, 17:37
„КГБ совершил один большой промах“. Владимир Пооль — о деле о бегстве на лодках, которое КГБ Эстонской ССР считал своим большим провалом(6)
Дело о бегстве на лодках КГБ считал своим большим провалом, и, как вспоминает бывший заместитель главы КГБ Эстонской ССР Владимир Пооль, небезосновательно. Интервью LP Eesti Päevaleht.
Как люди бежали из Эстонской ССР на Запад? Казалось бы, логично, что больше всего шансов было у моряков.
На самом деле это не так. Большинство из тех, кто бежал, были представителями интеллигенции. Мне на ум сразу приходит режиссер Владимир Карасев. С ним отправились его жена и ребенок. Есть и другие подобные примеры. На Запад сбежал только один моряк — матрос Попов, но и он вскоре вернулся. В целом, случаев побега было очень мало.