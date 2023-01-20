Эстонские игры в шпионов. Один сбежал с помощью КГБ, другой появился в эфире „Голоса Америки“ под новым именем

Теледиктор с образованием зоотехника, 29-летний Рихо Месилане сбежал 15 июня 1978 года во время туристической поездки по Дунаю. В интервью журналу Tulimuld, издававшемуся эстонцами за рубежом, он сказал, что был единственным туристом на судне, который не собирался возвращаться домой. „Я был тайным агентом КГБ. Будущим предателем моей великой социалистической родины. Я оправдывал свой подлый план тем, что считал Эстонию оккупированной этой великой социалистической родиной. Я взял задание КГБ, чтобы быстрее получить возможность уехать за границу и скрыться“, — рассказывал он.

Рассказ Калле Кландорфа помогает пролить свет на работу КГБ того времени. „Еще во времена хрущевской оттепели советские люди начали ездить в туристические поездки в социалистические страны Европы. В каждой туристической группе, выезжающей из Советского Союза, был кто-то из осведомителей КГБ, чья работа заключалась в наблюдении и контроле за поведением советских людей в зарубежных странах. И не только за их поведением, но и за их досугом. Еще они подслушивали разговоры людей, чтобы узнать, что у тех на уме, — рассказывает он LP. — Позже в КГБ писался рапорт о всей туристической группе, в котором давалась характеристика как группе в целом, так и отдельным лицам. Обычно информатор КГБ ездил либо бесплатно, либо за очень небольшую плату“.