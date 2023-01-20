Эстонские игры в шпионов. Один сбежал с помощью КГБ, другой появился в эфире „Голоса Америки“ под новым именем
Самыми яркими представителями тех, кто сбежал из-за „железного занавеса“, были Рихо Месилане и Райво Оясаар, также известный как Маркус Ларссон. Материал LP Eesti Päevaleht.
Теледиктор с образованием зоотехника, 29-летний Рихо Месилане сбежал 15 июня 1978 года во время туристической поездки по Дунаю. В интервью журналу Tulimuld, издававшемуся эстонцами за рубежом, он сказал, что был единственным туристом на судне, который не собирался возвращаться домой. „Я был тайным агентом КГБ. Будущим предателем моей великой социалистической родины. Я оправдывал свой подлый план тем, что считал Эстонию оккупированной этой великой социалистической родиной. Я взял задание КГБ, чтобы быстрее получить возможность уехать за границу и скрыться“, — рассказывал он.