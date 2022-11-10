ОТ РЕДАКЦИИ | Россия признала серьезное поражение

Вчера, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал начать отвод российских войск на левый берег Днепра. Это произошло во время прямой трансляции телеэфира, после доклада генерала Сергея Суровикина, который командует российскими войсками в Украине. Отступление российских войск было деликатно названо „маневром“. Ранее бегство российских войск в российских же СМИ называлось „перегруппировкой“ или „жестом доброй воли“. Но на этот раз Россия определила это как „маневр“, чем дала повод экспертам думать, что это ловушка или какой-то хитрый военный замысел.

Однако все указывает на то, что никакой ловушки нет, потому что российская армия готовилась оставить правый берег Днепра уже задолго до этого: взрывала мосты, вывозила госучереждения из Херсона, сняла российские флаги и так далее. В военном смысле России бесполезно иметь 30-тысячную группировку на правом берегу Днепра, где артиллерия ВСУ беспрепятственно может обстреливать российские войска из всех орудий и бомбить понтонные переправы на Днепре.

Сейчас, когда главные наступательные действия российской армии ведутся в Донецкой области, Россия имеет примерно столько же практической пользы от группировки на правом берегу реки Днепр, сколько Гитлер имел в апреле 1945 года при защите Берлина от группировки в Курляндии. То есть - нисколько. Поэтому со стороны России оставить правый берег - единственно верный шаг. Зверь, угодивший в капкан, не может ставить ловушку кому-то другому. Сдача правого берега и Херсона в очередной раз доказывает слабость и расхлябанность российской армии.