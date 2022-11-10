МНЕНИЕ | Не сдача, а манёвр: Россия отпускает Херсон на волю(8)
Российский командующий военной операцией на Украине, генерал армии Сергей Суровикин заявил на совещании в министерстве Обороны России 9 ноября 2022 года, что Херсон придется сдать. Он сказал, что нужно отвести войска на правый берег реки Днепр и держать оборону там. Падение Херсона – это очень существенный удар по престижу Кремля, так как теперь даже российские потребители телевизионной пропаганды не будут уверены в дальнейших перспективах войны. После сдачи Херсона, обыватель уже может поверить и в то, что следующим „жестом доброй воли“ со стороны России, может стать, например, оставление Крыма, пишет журналист Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.
Совещание в минобороны РФ показали по основным российским телеканалам, а потом выступление генерала Суровикина отдельно нарезали и вывесили в интернете. „Генерал-Армагедон“ выступил в привычной для себя манере. Видно, что работа на публику - это не его конёк, поэтому почти девятиминутную речь можно уложить в несколько строчек: