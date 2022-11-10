МНЕНИЕ | Не сдача, а манёвр: Россия отпускает Херсон на волю

Совещание в минобороны РФ показали по основным российским телеканалам, а потом выступление генерала Суровикина отдельно нарезали и вывесили в интернете. „Генерал-Армагедон“ выступил в привычной для себя манере. Видно, что работа на публику - это не его конёк, поэтому почти девятиминутную речь можно уложить в несколько строчек:

Суровикин сказал, что с июля месяца российские войска на херсонском направлении сдерживают атаки украинской армии и подвергаются постоянным обстрелам противника. Хотя российская ПВО, по словам командующего отбивала 80% украинских ракет, летевших в нашу сторону, 20% все же достигли своих целей, да так успешно, что „город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут успешно функционировать“, так генерал охарактеризовал результат выведения из строя украинцами мостов на Днепре и реке Ингулец. Он пугал коллег тем, что украинцы могут взорвать плотину Каховской ГЭС и затопить территорию Херсона. Суровикин отметил, что около 115 тысяч жителей Херсона в последние недели были эвакуированы в Крым и другие регионы России и после этого сказал то, ради чего и затевалось это совещание: