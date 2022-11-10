Мнение
10.11.2022, 12:05

МНЕНИЕ | Не сдача, а манёвр: Россия отпускает Херсон на волю

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Россия здесь не навсегда
Сергей Ковальченко
журналист
Sergei Surovikin ja Sergei Šoigu
Sergei Surovikin ja Sergei Šoigu
ФОТО: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT | EPA

Российский командующий военной операцией на Украине, генерал армии Сергей Суровикин заявил на совещании в министерстве Обороны России 9 ноября 2022 года, что Херсон придется сдать. Он сказал, что нужно отвести войска на правый берег реки Днепр и держать оборону там. Падение Херсона – это очень существенный удар по престижу Кремля, так как теперь даже российские потребители телевизионной пропаганды не будут уверены в дальнейших перспективах войны. После сдачи Херсона, обыватель уже может поверить и в то, что следующим „жестом доброй воли“ со стороны России, может стать, например, оставление Крыма, пишет журналист Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.

Совещание в минобороны РФ показали по основным российским телеканалам, а потом выступление генерала Суровикина отдельно нарезали и вывесили в интернете. „Генерал-Армагедон“ выступил в привычной для себя манере. Видно, что работа на публику - это не его конёк, поэтому почти девятиминутную речь можно уложить в несколько строчек:

Суровикин сказал, что с июля месяца российские войска на херсонском направлении сдерживают атаки украинской армии и подвергаются постоянным обстрелам противника. Хотя российская ПВО, по словам командующего отбивала 80% украинских ракет, летевших в нашу сторону, 20% все же достигли своих целей, да так успешно, что „город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут успешно функционировать“, так генерал охарактеризовал результат выведения из строя украинцами мостов на Днепре и реке Ингулец. Он пугал коллег тем, что украинцы могут взорвать плотину Каховской ГЭС и затопить территорию Херсона. Суровикин отметил, что около 115 тысяч жителей Херсона в последние недели были эвакуированы в Крым и другие регионы России и после этого сказал то, ради чего и затевалось это совещание:

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