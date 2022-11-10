ВИДЕО | Невероятно! Эстония обыграла сборную Латвии по хоккею

В сегодняшней игре с Латвией Роберт Рооба вывел эстонскую сборную вперёд в середине первого тайма, после выхода один на один с голкипером. На последней минуте первого периода Латвии удалось сравнять счет 1:1. Во втором периоде шайб заброшено не было. За шесть минут до конца третьего периода Даниил Кулинцев вывел Эстонию вперед и помог одержать итоговую победу 2:1.