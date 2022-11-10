10.11.2022, 17:39
ВИДЕО | Невероятно! Эстония обыграла сборную Латвии по хоккею(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
На этой неделе сборная Эстонии по хоккею сыграет на Балтийском турнире в Каунасе, где помимо Эстонии в турнире примут участие Латвия, Литва и Польша. В сегодняшней игре против Латвии Эстония выиграла 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).
В сегодняшней игре с Латвией Роберт Рооба вывел эстонскую сборную вперёд в середине первого тайма, после выхода один на один с голкипером. На последней минуте первого периода Латвии удалось сравнять счет 1:1. Во втором периоде шайб заброшено не было. За шесть минут до конца третьего периода Даниил Кулинцев вывел Эстонию вперед и помог одержать итоговую победу 2:1.