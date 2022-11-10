ВИДЕО | „Конец эпохи красноармейских монументов в Эстонии“. Правительство рассказало о новых решениях

Кая Каллас сказала, что хочет начать с хорошей новости. „Эстония получит большую инвестицию, в результате которой будет создано 600 рабочих мест. Neo Performance Materials, материнское предприятие Silmet, построит в Нарве завод по производству магнитов. Вклад государства составит 18,7 млн евро. Само предприятие инвестирует 81,3 млн евро“.

Вторая большая тема: инфляция. Сейчас мы наблюдаем определенный спад, в то время как в остальных европейских странах продолжается рост, отметила Каллас. Она аргументировала это тем, что Эстония отреагировала на внешние факторы инфляцией раньше остальных, как бы предвосхищая дальнейшие события.

Леа Данильсон-Ярг в свою очередь сообщила, что правительство одобрило законопроект, который „по сути положит конец эпохе красноармейских монументов в Эстонии“. Речь идет о соответствующих поправках к Строительному кодексу и другим законам. Все объекты нужно будет привести в соответствие с новыми положениями закона в течение трех месяцев. Если местные самоуправления не справятся, может вмешаться Министерство юстиции.

В законопроекте четко сказано, что если объект является достоянием культуры, то он защищен, подчеркнула министр. Если же объект не находится под защитой, но кто-то считает, что его не нужно удалять из публичного пространства, то он может обратиться к специальной комиссии, которая рассмотрит данный вопрос.

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