Россия отступает из Херсона, куда обещала прийти „навсегда“. Почему так вышло и что сейчас происходит в городе

В конце августа наступление на юге все-таки началось. Российские власти и чиновники из оккупационных администраций сначала называли наступление фейком. Затем военное руководство заявило, что попытка наступать закончилось „провалом“, а украинская армия понесла большие потери.

Наступление на юге страны в Киеве анонсировали все лето. В июле ВСУ начали ежедневно наносить удары по стратегически важным мостам, связывающим правый и левый берег Днепра в районе Херсона, - именно по ним в основном шло снабжение российской группировки. Из-за обстрелов - в том числе, с использованием американских HIMARS - из строя вышли Каховский и Антоновский мосты.

Возвращение Херсона с самого начала оккупации оставалось одной из главных военных и политических целей Украины. „Нам невозможно представить, что Херсон останется у оккупантов. Это принципиально“, - в середине августа говорил Би-би-си Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины.

По ответу генерала Суровикина стало понятно, что эти особенности заключаются в том, что российская армия оставляет оккупированный с самого начала войны город. Чуть больше месяца назад в Кремле прошла церемония подписания договоров о вхождении в состав России украинских территорий, захваченных российскими войсками в ходе боевых действий, включая Херсонскую область. На ней Путин заявил, что жители оккупированных регионов Украины „становятся нашими гражданами - навсегда“.

9 ноября вечерние новости государственных каналов начались с доклада командующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина министру обороны РФ Сергею Шойгу. Высокий насупленный генерал в полевой военной форме стоял с указкой на фоне размытого изображения карты. После долгого перечисления „военных и тактических успехов на всех направлениях“ Шойгу перешел к главной теме сюжета и спросил про Херсон. „Херсонское направление обороноустойчивое, но есть свои особенности“, - сказал министр.

75-летний Георгий, еще один житель Херсона, не пожелавший эвакуироваться на российские территории, подтверждает, что флагов и агитации в городе стало значительно меньше. „Я лично сорвал рашистский флаг, который висел на школе в конце нашей улицы, - бодро говорит он, - Месяц назад можно было легко уехать в пыточную, а сейчас армейских гораздо меньше и им не до того“.

Она говорит, что там ее личных знакомых при очень тщательно обыскивали, раздевали и били. Сейчас она показывает видеозапись, где на оставленном блокпосте висит украинский флаг.

25-летняя Елена (просит не называть ее настоящее имя в целях безопасности - Би-би-си), всю оккупацию прожившая в Херсоне, рассказывает, что российские войска покинули большинство блокпостов в городе, включая важный блокпост по дороге в херсонский микрорайон Карантинный Остров еще в двадцатых числах октября. „Это был самый агрессивный блокпост был у нас, - рассказывает женщина, - Там судоремонтный завод, с которого вывозили все от станков до металлолома. Удобная промзона, отчасти и личный состав [российских войск] был размещен в этом районе“.

В начале октября ВСУ стремительно продвинулись на севере и северо-востоке Херсонской области, тесня российскую группировку ближе к Днепру. К ноябрю со зданий в Херсоне начали пропадать российские триколоры. Местные жители восприняли это как подготовку к сдаче города.

После этого российские войска сдали еще и город Лиман в Донецкой области - на следующий день после того, как Владимир Путин по итогам „референдумов“ объявил об аннексии самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также Херсонской области и Запорожья. На фоне беспрецедентной критики в адрес военного командования в России объявили „частичную“ мобилизацию, но остановить продвижение Украины это сразу не помогло.

Но в реальности ситуация, в которую попала российская армия, оказалась совсем не такой радужной. Одновременно с наступлением на юге украинские вооруженные силы совершили резкий бросок в Харьковской области, освободив оккупированные с весны Балаклею, Купянск и Изюм - эксперты объясняли Би-би-си, что действия под Херсоном могли использоваться, в том числе, как отвлекающий маневр для продвижения на востоке.

Несмотря на это, даже саму возможность сдачи города отрицали. „Русский город никто и никогда сдавать не будет. Русские не сдаются!“ - обещал глава херсонской „военно-гражданской администрации“ Александр Кобец в поздравлении на День народного единства 4 ноября.

Последний теплоход отплыл с правого берега Днепра на левый в 12 часов дня 7 ноября. До этого вывоз желающих из оккупированного города прошел разные стадии: сначала оккупационные власти отрицали даже такую возможность, затем объявили добровольную эвакуацию всех желающих в целях безопасности, к 6 ноября оккупационные власти пообещали сделать ее принудительной.

Акт о том, что дом престарелых эвакуирован полностью, подписывали „в горсовете“ - Светлана подразумевает под этим социальный отдел оккупационной „военно-гражданской администрации“. „Они сами там на чемоданах сидели уже, - говорит женщина. - Но русских отдельно вывозили, не на теплоходе“. (“Русские“ - это работники „администрации“, привезенные после начала оккупации из аннексированного Крыма.)

„Она женщина мощная, кричит, за кровать цепляется, говорит - никуда не поеду, а нам нужно закрывать, опечатывать и сдавать по акту“, - рассказывает 50-летняя Светлана (попросила не называть ее имени в целях безопасности - Би-би-си). Она говорит, что сама сейчас находится в Краснодарском крае, вместе со своими подопечными и остальным персоналом дома престарелых, и тоже не хотела покидать родной город, но „начальство сказало без вариантов“. Но сразу же добавляет, что ее коллеги уехали „не все“.

Сразу несколько собеседников Би-би-си, находящихся на правом берегу Херсона, подтверждают, что и российской символики, и военных в городе стало гораздо меньше еще с середины октября. Жители города говорят, что часть из них стала ходить „по гражданке“. Кроме того, стало меньше людей „в полном обвесе“ (Георгий пояснил, что он имеет в виду военных в современной форме, балаклавах и без опознавательных знаков - Би-би-си). „Одни тощие росгвардейцы остались, шеи из формы торчат, как у курей“, - добавляет он.

Оккупационное руководство Херсонской области к концу октября уехало из города на восток. Чиновники регулярно жаловались не только на наступление ВСУ, из-за которого российским военным пришлось отступать со своих позиций, но и на работу украинских партизан. За последние месяцы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей устраивали покушения (в том числе успешные) сразу на нескольких чиновников пророссийских „администраций“.

О смерти самого высокопоставленного из оккупационных чиновников по совпадению стало известно в тот же день, когда военное руководство России объявило о том, что оставляет Херсон. За несколько часов до доклада командующего российской группировкой в Украине генерала Суровикина министру обороны Шойгу, СМИ сообщили, что в ДТП погиб Кирилл Стремоусов - замглавы „администрации“ Херсонской области и один их самых медийных украинских коллаборантов.

„Опасный маневр“

До вторжения России особой известностью за пределами Украины, да и в ней самой, Стремоусов не пользовался. Уроженец Донецкой области, в нулевых он работал в Киевском комитете рыбного хозяйства, а потом переехал в Херсон. Там Стремоусов работал вместе с пророссийскими организациями, связанными с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и кумом Путина Виктором Медведчуком. Он безуспешно пытался избраться и депутатом, и мэром Херсона; был одним из лидеров украинского движения против вакцинации от COVID-19, а в прошлом вел семинары об альтернативной медицине и эзотерике.

В самом начале российского вторжения Стремоусов объявил о создании „комитета спасения за мир и порядок“, который должен был налаживать с Россией „торгово-экономические и социально-культурные связи“, а в конце апреля уже вошел в состав „администрации“ Херсонской области в должности замглавы руководителя. Его начальником стал Владимир Сальдо - в прошлом мэр Херсона и народный депутат Верховной рады Украины от „Партии регионов“ Януковича.