BBC News
10.11.2022, 09:20

Россия отступает из Херсона, куда обещала прийти „навсегда“. Почему так вышло и что сейчас происходит в городе

 (29)
ФОТО: Celestino Arce Lavin | Scanpix

В среду российские власти официально объявили о сдаче Херсона, назвав это „отходом войск“. Армия РФ постепенно выходит из недавно аннексированного города, который Украина активно пыталась освободить с конца лета. Это единственный областной центр, который России удалось завоевать с начала вторжения. Би-би-си рассказывает, что предшествовало едва ли не самой крупной неудаче российских войск с начала вторжения в Украину и что сейчас происходит на правом берегу Днепра.

9 ноября вечерние новости государственных каналов начались с доклада командующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина министру обороны РФ Сергею Шойгу. Высокий насупленный генерал в полевой военной форме стоял с указкой на фоне размытого изображения карты. После долгого перечисления „военных и тактических успехов на всех направлениях“ Шойгу перешел к главной теме сюжета и спросил про Херсон. „Херсонское направление обороноустойчивое, но есть свои особенности“, - сказал министр.

По ответу генерала Суровикина стало понятно, что эти особенности заключаются в том, что российская армия оставляет оккупированный с самого начала войны город. Чуть больше месяца назад в Кремле прошла церемония подписания договоров о вхождении в состав России украинских территорий, захваченных российскими войсками в ходе боевых действий, включая Херсонскую область. На ней Путин заявил, что жители оккупированных регионов Украины „становятся нашими гражданами - навсегда“.

„Одни тощие росгвардейцы остались“

Возвращение Херсона с самого начала оккупации оставалось одной из главных военных и политических целей Украины. „Нам невозможно представить, что Херсон останется у оккупантов. Это принципиально“, - в середине августа говорил Би-би-си Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины.

Наступление на юге страны в Киеве анонсировали все лето. В июле ВСУ начали ежедневно наносить удары по стратегически важным мостам, связывающим правый и левый берег Днепра в районе Херсона, - именно по ним в основном шло снабжение российской группировки. Из-за обстрелов - в том числе, с использованием американских HIMARS - из строя вышли Каховский и Антоновский мосты.

Российским войскам пришлось пользоваться паромом, но и паромные переправы тоже регулярно обстреливали - это создало большие проблемы с логистикой.

В конце августа наступление на юге все-таки началось. Российские власти и чиновники из оккупационных администраций сначала называли наступление фейком. Затем военное руководство заявило, что попытка наступать закончилось „провалом“, а украинская армия понесла большие потери.

Но в реальности ситуация, в которую попала российская армия, оказалась совсем не такой радужной. Одновременно с наступлением на юге украинские вооруженные силы совершили резкий бросок в Харьковской области, освободив оккупированные с весны Балаклею, Купянск и Изюм - эксперты объясняли Би-би-си, что действия под Херсоном могли использоваться, в том числе, как отвлекающий маневр для продвижения на востоке.

После этого российские войска сдали еще и город Лиман в Донецкой области - на следующий день после того, как Владимир Путин по итогам „референдумов“ объявил об аннексии самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также Херсонской области и Запорожья. На фоне беспрецедентной критики в адрес военного командования в России объявили „частичную“ мобилизацию, но остановить продвижение Украины это сразу не помогло.

В начале октября ВСУ стремительно продвинулись на севере и северо-востоке Херсонской области, тесня российскую группировку ближе к Днепру. К ноябрю со зданий в Херсоне начали пропадать российские триколоры. Местные жители восприняли это как подготовку к сдаче города.

25-летняя Елена (просит не называть ее настоящее имя в целях безопасности - Би-би-си), всю оккупацию прожившая в Херсоне, рассказывает, что российские войска покинули большинство блокпостов в городе, включая важный блокпост по дороге в херсонский микрорайон Карантинный Остров еще в двадцатых числах октября. „Это был самый агрессивный блокпост был у нас, - рассказывает женщина, - Там судоремонтный завод, с которого вывозили все от станков до металлолома. Удобная промзона, отчасти и личный состав [российских войск] был размещен в этом районе“.

Она говорит, что там ее личных знакомых при очень тщательно обыскивали, раздевали и били. Сейчас она показывает видеозапись, где на оставленном блокпосте висит украинский флаг.

75-летний Георгий, еще один житель Херсона, не пожелавший эвакуироваться на российские территории, подтверждает, что флагов и агитации в городе стало значительно меньше. „Я лично сорвал рашистский флаг, который висел на школе в конце нашей улицы, - бодро говорит он, - Месяц назад можно было легко уехать в пыточную, а сейчас армейских гораздо меньше и им не до того“.

Сразу несколько собеседников Би-би-си, находящихся на правом берегу Херсона, подтверждают, что и российской символики, и военных в городе стало гораздо меньше еще с середины октября. Жители города говорят, что часть из них стала ходить „по гражданке“. Кроме того, стало меньше людей „в полном обвесе“ (Георгий пояснил, что он имеет в виду военных в современной форме, балаклавах и без опознавательных знаков - Би-би-си). „Одни тощие росгвардейцы остались, шеи из формы торчат, как у курей“, - добавляет он.

Последний теплоход

Седьмого ноября работники одного из херсонских домов престарелых уговаривали 83-летнюю Алевтину Ивановну, живущую в государственном учреждении последние десять лет, уехать в Краснодарский край.

„Она женщина мощная, кричит, за кровать цепляется, говорит - никуда не поеду, а нам нужно закрывать, опечатывать и сдавать по акту“, - рассказывает 50-летняя Светлана (попросила не называть ее имени в целях безопасности - Би-би-си). Она говорит, что сама сейчас находится в Краснодарском крае, вместе со своими подопечными и остальным персоналом дома престарелых, и тоже не хотела покидать родной город, но „начальство сказало без вариантов“. Но сразу же добавляет, что ее коллеги уехали „не все“.

Акт о том, что дом престарелых эвакуирован полностью, подписывали „в горсовете“ - Светлана подразумевает под этим социальный отдел оккупационной „военно-гражданской администрации“. „Они сами там на чемоданах сидели уже, - говорит женщина. - Но русских отдельно вывозили, не на теплоходе“. (“Русские“ - это работники „администрации“, привезенные после начала оккупации из аннексированного Крыма.)

Последний теплоход отплыл с правого берега Днепра на левый в 12 часов дня 7 ноября. До этого вывоз желающих из оккупированного города прошел разные стадии: сначала оккупационные власти отрицали даже такую возможность, затем объявили добровольную эвакуацию всех желающих в целях безопасности, к 6 ноября оккупационные власти пообещали сделать ее принудительной.

Несмотря на это, даже саму возможность сдачи города отрицали. „Русский город никто и никогда сдавать не будет. Русские не сдаются!“ - обещал глава херсонской „военно-гражданской администрации“ Александр Кобец в поздравлении на День народного единства 4 ноября.

Оккупационное руководство Херсонской области к концу октября уехало из города на восток. Чиновники регулярно жаловались не только на наступление ВСУ, из-за которого российским военным пришлось отступать со своих позиций, но и на работу украинских партизан. За последние месяцы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей устраивали покушения (в том числе успешные) сразу на нескольких чиновников пророссийских „администраций“.

О смерти самого высокопоставленного из оккупационных чиновников по совпадению стало известно в тот же день, когда военное руководство России объявило о том, что оставляет Херсон. За несколько часов до доклада командующего российской группировкой в Украине генерала Суровикина министру обороны Шойгу, СМИ сообщили, что в ДТП погиб Кирилл Стремоусов - замглавы „администрации“ Херсонской области и один их самых медийных украинских коллаборантов.

„Опасный маневр“

До вторжения России особой известностью за пределами Украины, да и в ней самой, Стремоусов не пользовался. Уроженец Донецкой области, в нулевых он работал в Киевском комитете рыбного хозяйства, а потом переехал в Херсон. Там Стремоусов работал вместе с пророссийскими организациями, связанными с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и кумом Путина Виктором Медведчуком. Он безуспешно пытался избраться и депутатом, и мэром Херсона; был одним из лидеров украинского движения против вакцинации от COVID-19, а в прошлом вел семинары об альтернативной медицине и эзотерике.

В самом начале российского вторжения Стремоусов объявил о создании „комитета спасения за мир и порядок“, который должен был налаживать с Россией „торгово-экономические и социально-культурные связи“, а в конце апреля уже вошел в состав „администрации“ Херсонской области в должности замглавы руководителя. Его начальником стал Владимир Сальдо - в прошлом мэр Херсона и народный депутат Верховной рады Украины от „Партии регионов“ Януковича.

В пророссийских и российских государственных СМИ все последние месяцы Стремоусов был одним из главных спикеров о юге Украины. Он активно поддерживал аннексию Херсонской области. В день референдума о вхождении оккупированных областей в состав России он на в фоне хромакея с видами разных стран читал стихи со словами „Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава, сколько здесь любимых мест? Вижу пагоды в Шри-Ланке. И Корею, и Китай... Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край“.

В последние недели Стремоусов уверял, что российская армия якобы успешно отражает попытки украинского наступления. С утра 9 ноября Стремоусов успокаивал своих читателей в соцсетях, утверждая, что „по всем направлениям Херсонской области укровермахт попытался просочиться, но был отбит нашими войсками“.

С августа Стремоусов утверждал, что каждый день получает угрозы, а на его жизнь неоднократно покушались. 9 ноября он погиб в ДТП под Геническом - по крайней мере, такую версию распространили херсонские оккупационные власти. Некоторые в Украине восприняли это со скепсисом - замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский предположил что гибель Кирилла Стремоусова может быть инсценировкой.

Источник РИА Новости утверждает, что виновником аварии, в которой погиб Стремоусов, предположительно, стал „водитель грузовика, совершивший опасный маневр“, а водитель чиновника якобы не справился с управлением. На фото и видео с места ДТП видно, что от машины практически ничего не осталось - ее буквально разорвало пополам.

Российские чиновники весь день реагировали на гибель Стремоусова сдержанно. Лишь к ночи его посмертно наградил орденом Мужества Владимир Путин, который за весь день не проронил ни слова ни о его гибели, ни о сдаче Херсона - свое внимание он предпочел посвятить торжествам по случаю 75-летия Федерального медико-биологического агентства.

Что дальше?

Украинские власти пока комментируют решение оставить Херсон едва ли не сдержаннее, чем некоторые российские военкоры и блогеры, которые с начала осени не стесняются открыто критиковать армию. „Некоторые думают, что очень хитрые… Но мы на шаг впереди“, - загадочно предупредил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Его советник Михаил Подоляк был конкретнее: „Украина не видит признаков того, что Россия оставит Херсон без боя. В городе остается значительная часть российской группировки, в регион стягиваются дополнительные резервы. Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления“.

Но даже если украинские чиновники правы и говорить о полной сдаче города пока рано, публичный приказ оставить правый берег Днепра - это чувствительный удар в первую очередь по самолюбию российской армии. Херсон был единственным областным центром, который России удалось взять с начала вторжения в Украину - более того, власти даже заявили о его формальном „присоединении“.

Кроме того, российская армия с самого начала вторжения пыталась наступать на Одессу и Николаев. В случае потери плацдарма на правом берегу Днепра сделать это будет практически невозможно - ведь для любого продвижения военным придется заново форсировать реку.

Формально, как и в случае со сдачей территорий в Харьковской области, военное руководство предлагает относиться к отступлению как к „перегруппировке“. Генерал Суровикин, которого назначили руководить российскими силами как раз после поражений на востоке, уверял Шойгу, что в целом обстановка на фронте „стабилизирована“. А отвод войск (“непростое решение“) необходим для того, чтобы „сохранить главное“ - „жизни военнослужащих и боеспособность группировки войск“, которую планируют использовать для наступления на „других“ направлениях.

Удастся ли сохранить жизни российских военных в результате такого маневра, сказать сложно. Как рассуждает военный эксперт Роб Ли, старший сотрудник Исследовательского института внешней политики в США и бывший американский морпех, „главный вопрос сейчас заключается в том, сможет ли Россия отступить без больших потерь тяжелых вооружений и личного состава“. „У Украины есть стимул сделать так, чтобы это отступление получилось для России настолько хаотичным и дорогостоящим, насколько возможно“, - считает Ли.

Вопросы о потенциальных потерях российской группировки ставят не только западные эксперты - с похожими опасениями выступил создатель „ЧВК Вагнера“ Евгений Пригожин. „Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей снабжения. Кто и зачем давал указание занимать эту позицию - это уже другой вопрос“, - сказал он РИА Новости.

Неясной остается и судьба Каховской ГЭС. Российские военные, в том числе генерал Суровикин, уверены, что украинцы якобы могут взорвать плотину электростанции - это может привести к затоплению огромных территорий ниже по течению Днепра. В свою очередь, в Киеве уверены, что такие планы вынашивает как раз Россия. Эксперты американского Института изучения войны (ISW) в конце октября объясняли, что подрыв дамбы в теории позволит России существенно расширить Днепр и тем самым замедлить украинское контрнаступление на юге.

Возможны ли переговоры?

Приказ Шойгу об отступлении из Херсона ставит и более глобальные вопросы - например, сможет ли успех украинцев приблизить мир?

За несколько часов до официального объявления об уходе из Херсона официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия по-прежнему готова вести с Украиной переговоры - „с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент“. Ее заявление, как раз с учетом тех самых „реалий“, привлекло большое внимание.

Би-би-си еще в августе писала о том, что фактически переговорный процесс между Москвой и Киевом заглох из-за того, что обе стороны понимают - исход войны будет решаться на поле боя. При этом тогда в Киеве допускали, что Россия может вновь заговорить о переговорах как раз тогда, когда ей понадобится оперативная пауза для перегруппировки и решения вопросов со снабжением.

Например, в апреле Россия объясняла уход из Киевской и Черниговской областей „жестом доброй воли“ для стимуляции мирных переговоров. При этом украинские власти тогда говорили, что настоящая причина отвода войск связана с неудачами России на этих направлениях.

„Прекращение огня сейчас не в интересах Украины. В том время как Россия пытается тренировать и оснастить мобилизованных и получить больше вооружений из Ирана, у Украины есть военное преимущество, - считает военный эксперт Роб Ли. - Дальнейшие успехи Украины повышают вероятность того, что эта война закончится раньше“.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях в очередной раз заявил, что готов к переговорам только в том случае, если территориальная целостность страны будет восстановлена, убытки, нанесенные войной, будут возмещены, а военные преступники - наказаны.

Зеленский сказал о решении России уйти с правого берега Днепра: „Нужно понимать: никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает „жестов доброй воли“. Мы за все это боремся“.

Оставить комментарий Читать комментарии (29)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии