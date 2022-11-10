Невероятно! Оборот эстонских стартапов превысил 1,5 миллиарда евро

В 2021 году общий оборот стартап-сектора в Эстонии составил 1,4 миллиарда евро, т.е. за девять месяцев этого года стартапы уже превзошли прошлогодний результат. В прошлом году по состоянию на конец третьего квартала общий оборот стартапов составлял 927 млн ​​евро, в этом году рост составил 64%.

По словам руководителя Startup Estonia Эве Петерсон, на глобальных рынках сейчас трудные времена, однако, эстонские стартапы продолжают быстрое развитие. „У Эстонии очень хорошая международная репутация, и в трудные времена построенный годами фундамент работает в нашу пользу. Безусловно, ключевую роль играет также и опыт наших предпринимателей, которые уже неоднократно доказывали инвесторам, клиентам и работникам, что они умеют быстро адаптироваться и обратить изменившиеся обстоятельства и ситуацию на рынке в свою пользу“, — отметила Петерсон.

Самый высокий оборот по состоянию на конец третьего квартала этого года продемонстрировали Bolt (775,3 млн евро), Veriff (50,5 млн евро), Swappie 47,6 (млн евро), Comodule (27,8 млн евро) и Starship Technologies (24,6 млн евро). Данные по обороту предприятий основаны на предоставляемых Налогово-таможенным департаментом ежеквартальных данных по налогу с оборота, которые исходят из данных деклараций по НДС. Данные по оборотам могут отличаться от данных годового отчета предприятия, однако они дают наилучший возможный обзор текущей ситуации о росте сектора.

Согласно данным Startup Estonia, в Эстонии на данное время зарегистрировано 1446 стартап-компаний, из которых 418 или 29% — это компании работающие пять лет и более.

По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, за три квартала этого года стартапы уплатили государству в общей сложности 134 млн евро (увеличение на 48%) налогов на рабочую силу. В этот же период в прошлом году стартапы заплатили государству 90,5 млн евро налогов на рабочую силу.