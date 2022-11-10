ОПРОС | 11% людей надеются получить временную доплату для покрытия возросших затрат на энергию

По результатам проведенного в странах Балтии опроса, из-за высоких затрат на электроэнергию и отопление 1% жителей Эстонии, 2% Латвии и 3% Литвы будут получать временную прибавку к зарплате от своего работодателя. Кроме того, 4% жителей Эстонии заявили, что просто получат общую прибавку к зарплате.

58% респондентов заявили, что их работодатель не планирует выплачивать временную или постоянную надбавку к зарплате или что они ничего не слышали о такой надбавке, но абсолютно уверены, что ее не будет.

„Пословица гласит, что мышь не лезет спящей кошке в рот. Поэтому не стоит ждать инициативы работодателя – лучше озвучить свои пожелания и опасения самостоятельно. Всего несколько месяцев назад, например, опрос банка Citadele показал, что лишь 15% жителей Эстонии требовали от своего работодателя повышения зарплаты, – сказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен. – Кроме того, в тот раз 12% опрошенных заявили, что обязательно планируют просить о повышении зарплаты. К сожалению, мы не знаем, сколько из них действительно сделали это“.

„Рост цен на энергоносители является огромным вызовом для всех сторон – и для работников, и для работодателей. Продолжающийся отопительный сезон привел к увеличению счетов и это оказывает огромное влияние на экономику. Поэтому мы призываем работодателей искать способы поддержки своих работников. Руководство Citadele также недавно подтвердило, что до конца года будет выплачивать своим сотрудникам в странах Балтии ежемесячную надбавку к зарплате. Эта поддержка является адресной и выплачивается работникам, которые зарабатывают меньше, чем руководство концерна“, - пояснила Хакиайнен.

В ходе летнего опроса Citadele 58% респондентов ответили, что не требовали повышения заработной платы, чтобы компенсировать инфляцию и рост стоимости жизни. 38% указали, что просто не делали этого, 15% отметили, что не делали этого, поскольку знали, что это невозможно, и 5% потому, что не могут набраться смелости обратиться к начальству с такой просьбой.