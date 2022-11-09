ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (259-й день) | Киев сдержанно отреагировал на приказ Шойгу о сдаче Херсона

Секретарь Совета безопасности России (СБР) Николай Патрушев прибыл с неанонсированным визитом в Иран. Согласно заявлению СБР, появившемуся уже после того, как о прибытии Патрушева в Тегеран сообщили местные СМИ, он „проведет плановые российско-иранские консультации по безопасности с участием специалистов советов безопасности и представителей ряда министерств и ведомств двух стран“. Аналитики отмечают, что российский чиновник мог прибыть также для обсуждения поставок вооружений России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетил оккупированный российскими войсками Луганск , где провел „обучение для пресс-служб и СМИ“ - об этом заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Даты визита пресс-секретаря на оккупированную территорию Украины чиновник не указал, но Песков не проводил традиционный будничный брифинг для прессы в Москве 8 ноября.

Администрация Джо Байдена подтолкнула Владимира Зеленского на то, чтобы смягчить свою позицию по переговорам с Россией, сообщает издание Politico. 8 ноября президент Украины выдвинул несколько условий для возобновления мирных переговоров с Россией, включая восстановление территориальной целостности страны и возмещение всех убытков. Ранее он заявлял, что не пойдет на диалог с Москвой, пока у власти находится Владимир Путин.

Проведение в Украине „крупномасштабных наступательных операций“ будет осложнено в ближайшие зимние месяцы погодными условиями, интенсивность боевых действий снизится, считает заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. По его словам, спад интенсивности конфликта может предоставить возможности для дипломатии.

Евросоюз не сможет выделить Украине треть средств из 9 млрд евро, обещанных в мае на 2022 год, сообщил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Из этой суммы Украине направлено только 3 млрд. Еще 3 млрд планируется перечислить в конце ноября.

„В целом официально у нас подтверждено более 8000 погибших гражданских лиц. Мы понимаем, что на самом деле их на порядок больше, но это те, где мы имеем доступ к телам: 8180 человек, из них 430 детей. Грубо говоря, очень грубо говоря, - треть: от 2000 до 2500 из них имели признаки жестокого обращения“, - рассказал Белоусов.

На эксгумированных телах мирных жителей, погибших во время российского вторжения в Украину, в 30 процентах случаев обнаружены следы насильственной смерти - возможно, от пыток и жестокого обращения, сообщил глава департамента офиса Генпрокурора Украины Юрий Белоусов. По его словам, речь идет о нескольких тысячах человек, а данные обновляются ежедневно.

РИА „Новости“ обнародовало видео- и фотокадры с места ДТП, в котором, как утверждается, погиб „замглавы“ оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Виновником аварии предположительно был водитель грузовика, совершивший опасный маневр, после которого водитель Стремоусова, пытаясь избежать столкновения, не справился с управлением, рассказал агентству неназванный источник.

Российские СМИ сообщили о смерти назначенного Россией „замглавы“ оккупированной Херсонской области Кирилла Стремоусова. Telegram-канал Readovka пишет со ссылкой на источник, что Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области. Об этом также сообщает Telegram-канал WarGonzo военного журналиста Семена Пегова со ссылкой на водителя. О гибели чиновника пишет и RT со ссылкой на источник в силовых структурах. Гибель агентству ТАСС подвердил пресс-секретарь „главы региона“.

Войска РФ взорвали несколько мостов на Херсонщине. В Херсонской области подорван Дарьевский мост через реку Ингулец, служивший путем сообщения между оккупированными войсками РФ Херсоном и Новой Каховкой. По сообщениям местных Telegram-каналов, подрыв моста осуществили российские войска. Кроме того, сообщается о подрывах некоторых других переправ, окружающих Херсон - Тягинского пешеходного моста и Нововасильевского моста при въезде в Снигиревку, в районе которой ранее начали наступать ВСУ.

Минобороны РФ объявило об отступлении в Херсоне на левый берег Днепра

Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин и министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщили об отводе российских войск в районе Херсона с правого берега Днепра на левый. „Наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерном рубежу реки Днепр. Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение, но мы сохраним жизни наших военнослужащих и боеспособность группировки войск, держать которые на правом берегу бесперспективно“, - сказал Суровикин. „Приступайте к отводу войск“, - согласился Шойгу.

По состоянию на 9 ноября на правом берегу Днепра под контролем российских войск находилось почти 4900 кв. км территории, подсчитали издания „Медуза“ и „Агентство“. В случае полного отвода войск с правой стороны Днепра вооруженные силы РФ потеряют всю находящуюся под их контролем территорию Николаевской области, где они оккупировали около 4 процентов региона. В Херсонской области российские войска потеряют контроль примерно над 3800 квадратными километрами. Всего с начала осени, с учетом отступлений РФ из Харьковской области и из Лимана, Украина вернула 17,9 тысячи кв. км захваченной территории. После отступления с правого берега Днепра под контролем РФ останется около 65 тысяч кв. км - по сравнению с 83 тыс. на начало августа.

Говорить о выводе российских войск из Херсона пока рано, заявил агентству Reuters советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, часть российских войск остаются в городе, а дополнительные силы стягиваются в регион. Украина не обращает внимание на заявления российской стороны, поскольку слова и действия - это разные вещи, и пока украинский флаг не поднимется над Херсоном, говорить о российском отступлении нет смысла, подчеркнул Подоляк.