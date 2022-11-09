Экономика
09.11.2022, 19:27

Стоимость строительства нового завода Silmet под Нарвой оценили в 100 млн евро

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Строительство завода будет частично финансироваться из средств ЕС
Строительство завода будет частично финансироваться из средств ЕС
ФОТО: Shutterstock

Предприятие NPM Silmet в сотрудничестве с Центром исследований и разработок построит под Нарвой завод по производству магнитов из редкоземельных металлов. Государство поддержит строительство завода 18,75 млн евро, NPM Silmet инвестирует 81,25 млн евро.

Магниты будут изготавливаться из редкоземельных металлов и переработанных магнитов. Редкоземельные магниты являются ключевым компонентом технологий возобновляемых источников энергии, электромобилей, носителей данных, бытовой электроники, медицинских устройств и робототехники, пишет rus.err.

Государство поддержит создание завода за счет средств Фонда справедливого перехода, которые выделяются на реализацию крупномасштабных инвестиционных проектов, основанных на принципах климатической нейтральности.

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