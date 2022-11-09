Стоимость строительства нового завода Silmet под Нарвой оценили в 100 млн евро(1)
Предприятие NPM Silmet в сотрудничестве с Центром исследований и разработок построит под Нарвой завод по производству магнитов из редкоземельных металлов. Государство поддержит строительство завода 18,75 млн евро, NPM Silmet инвестирует 81,25 млн евро.
Магниты будут изготавливаться из редкоземельных металлов и переработанных магнитов. Редкоземельные магниты являются ключевым компонентом технологий возобновляемых источников энергии, электромобилей, носителей данных, бытовой электроники, медицинских устройств и робототехники, пишет rus.err.
Государство поддержит создание завода за счет средств Фонда справедливого перехода, которые выделяются на реализацию крупномасштабных инвестиционных проектов, основанных на принципах климатической нейтральности.