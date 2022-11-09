Экономист: конкурентоспособность эстонских компаний-экспортеров под угрозой, внешний спрос ухудшается(1)
Доля экспорта товаров эстонского происхождения в общем объёме экспорта снижается с осени прошлого года, в то время как доля реэкспорта растет. В прошлом году доля товаров, произведенных в Эстонии, в общем объёме экспорта составляла в среднем около 72%, а в этом году – 67%.
Общий объём экспорта товаров из Эстонии в сентябре вырос еще на 14% в текущих ценах, но экспорт товаров эстонского происхождения не изменился по сравнению с годом ранее. В то время как общий экспорт Эстонии в третьем квартале вырос на 16%, экспорт товаров эстонского происхождения увеличился чуть более чем на 1%.
В текущих ценах рост экспорта продолжает поддерживаться быстрым ростом экспортных цен, хотя с июля этот рост замедлился. В постоянных ценах экспорт, включая реэкспорт, и экспорт эстонского происхождения в сентябре, по предварительным оценкам, снизился на 7% и 19% соответственно. Оба вида экспорта падают уже несколько месяцев, и, например, в третьем квартале экспорт товаров эстонского происхождения упал, по предварительным оценкам, на 19% в постоянных ценах, или в натуральном выражении.
В то время как рост общего объёма экспорта в текущих ценах в сентябре был обусловлен в основном экспортом минеральных продуктов, включая электроэнергию, экспорт товаров эстонского происхождения не включал электроэнергию. Хотя экспорт товаров эстонского происхождения в сентябре увеличился всего на 4 миллиона евро по сравнению с сентябрём прошлого года в текущих ценах, основной вклад в этот рост внес экспорт машин и оборудования, продуктов животноводства и продуктов питания и напитков. Однако наибольшее влияние на рост экспорта оказало снижение экспорта мобильного оборудования и минеральных масел, произведенных в Эстонии.
Крупнейшими рынками назначения для экспорта товаров из Эстонии оставались Финляндия, Швеция, США, Германия и Латвия. Доля Финляндии в сентябре составила 17,6%, и на эти пять стран пришлось чуть более половины всего экспорта Эстонии.
Доля импорта из России снизилась до трех процентов
В текущих ценах импорт товаров в Эстонию в сентябре вырос на 19%, но в постоянных ценах, т. е. с учетом эффекта роста цен, он, по предварительным оценкам, упал на 5%. В постоянных ценах импорт падает с июня. Импорт товаров российского происхождения очень резко сократился в последние месяцы, и его доля в общем импорте товаров снизилась до 3,2%. Для сравнения, доля экспорта товаров российского происхождения была близка к 11% как в прошлом году в целом, так и в первой половине этого года. Снижение импорта из России в основном связано с падением импорта минерального топлива и изделий из древесины.
Внешний спрос ухудшается
Если исключить коронавирусный шок 2020 года, ожидания промышленных предприятий Эстонии относительно перспектив экспорта в ближайшие месяцы упали до уровня середины 2009 года. Для всё большего числа компаний недостаточный спрос является основным препятствием для ведения бизнеса. Эстонские фирмы также оценивают, что их конкурентоспособность на внешних рынках ослабла. Это подтверждается снижением доли рынка экспортируемых из Эстонии товаров в еврозоне. На конкурентоспособность также отчасти влияет очень разный уровень поддержки со стороны европейских стран для смягчения последствий энергетического кризиса. В Эстонии один из самых низких уровней таких субсидий в доле ВВП по сравнению с другими европейскими странами.
В этом году условия торговли были неблагоприятными для эстонских отраслей, экспортирующих товары, так как рост цен на закупаемые товары опережал рост экспортных цен. Хотя трансграничные сделки Эстонии осуществляются преимущественно в евро, а на доллар США, например, приходится 4-5%, слабый евро всё равно влияет на наши цены на импорт через наших торговых партнёров. Особенно это касается энергетических товаров.