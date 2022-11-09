Экономист: конкурентоспособность эстонских компаний-экспортеров под угрозой, внешний спрос ухудшается

Общий объём экспорта товаров из Эстонии в сентябре вырос еще на 14% в текущих ценах, но экспорт товаров эстонского происхождения не изменился по сравнению с годом ранее. В то время как общий экспорт Эстонии в третьем квартале вырос на 16%, экспорт товаров эстонского происхождения увеличился чуть более чем на 1%.

В текущих ценах рост экспорта продолжает поддерживаться быстрым ростом экспортных цен, хотя с июля этот рост замедлился. В постоянных ценах экспорт, включая реэкспорт, и экспорт эстонского происхождения в сентябре, по предварительным оценкам, снизился на 7% и 19% соответственно. Оба вида экспорта падают уже несколько месяцев, и, например, в третьем квартале экспорт товаров эстонского происхождения упал, по предварительным оценкам, на 19% в постоянных ценах, или в натуральном выражении.

В то время как рост общего объёма экспорта в текущих ценах в сентябре был обусловлен в основном экспортом минеральных продуктов, включая электроэнергию, экспорт товаров эстонского происхождения не включал электроэнергию. Хотя экспорт товаров эстонского происхождения в сентябре увеличился всего на 4 миллиона евро по сравнению с сентябрём прошлого года в текущих ценах, основной вклад в этот рост внес экспорт машин и оборудования, продуктов животноводства и продуктов питания и напитков. Однако наибольшее влияние на рост экспорта оказало снижение экспорта мобильного оборудования и минеральных масел, произведенных в Эстонии.

Крупнейшими рынками назначения для экспорта товаров из Эстонии оставались Финляндия, Швеция, США, Германия и Латвия. Доля Финляндии в сентябре составила 17,6%, и на эти пять стран пришлось чуть более половины всего экспорта Эстонии.

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