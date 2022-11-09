Российское командование объявило об отступлении из Херсона
Командующий российскими войсками в Херсонской области Сергей Суровикин предложил министру обороны РФ Сергею Шойгу оставить правобережную часть Херсонской области, где находится Херсон. Доклад Суровикина транслировал телеканал „Россия 24“.
Шойгу согласился с предложением Суровикина.
Суровикин заявил, что в нынешних условиях Херсон и близлежащие населенные пункты невозможно полноценно снабжать. „Оценив ситуацию, предлагаю занять оборону по левому берегу Днепра“, — заявил он.
Суровикин назвал это решение „тяжелым“, но заявил, что оно сохранит жизни людей, пишет „Медуза“.
„Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. <…> Приступайте к отводу войск и примите все меры для безопасной переброску техники, вооружения и личного состава за реку Днепр“, — заявил Шойгу.
Россия захватила Херсон в начале марта, в первые дни после вторжения на украинскую территорию. Этот город стал единственным областным центром, захваченным российской армией с начала войны.
Летом, получив дальнобойные артиллерийские системы, Украина начала обстреливать мосты в Херсонской области. Это затруднило снабжение группировки войск РФ на правобережье Днепра в Херсонской области, где находится сам Херсон.