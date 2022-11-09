Российское командование объявило об отступлении из Херсона

Шойгу согласился с предложением Суровикина.

Суровикин заявил, что в нынешних условиях Херсон и близлежащие населенные пункты невозможно полноценно снабжать. „Оценив ситуацию, предлагаю занять оборону по левому берегу Днепра“, — заявил он.

Суровикин назвал это решение „тяжелым“, но заявил, что оно сохранит жизни людей, пишет „Медуза“.

„Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. <…> Приступайте к отводу войск и примите все меры для безопасной переброску техники, вооружения и личного состава за реку Днепр“, — заявил Шойгу.

Россия захватила Херсон в начале марта, в первые дни после вторжения на украинскую территорию. Этот город стал единственным областным центром, захваченным российской армией с начала войны.

Летом, получив дальнобойные артиллерийские системы, Украина начала обстреливать мосты в Херсонской области. Это затруднило снабжение группировки войск РФ на правобережье Днепра в Херсонской области, где находится сам Херсон.