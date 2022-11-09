Государственный суд взвесит возможность аннулировать разрешение на строительство завода сланцевого масла в Ида-Вирумаа(4)
Во вторник Административная коллегия Государственного суда приняла жалобу некоммерческого объединения Loodusvõlu, которое требует аннулировать разрешение на строительство, на основании которого компания Enefit Power, дочернее предприятие Eesti Energia, строит завод по производству сланцевого масла в деревне Аувере в Ида-Вирумаа, пишет rus.err.
Тартуский административный суд и Тартуский окружной суд отклонили жалобу Loodusvõlu. В последний раз это сделал окружной суд, который 14 июня этого года не удовлетворил жалобу Loodusvõlu на решение городской управы Нарва-Йыэсуу, выдавшей разрешение на строительство маслозавода.
„Заявитель поставил серьезные вопросы, особенно в отношении недочетов в оценке воздействия строительства на окружающую среду. Поэтому, по мнению коллегии, шансы на успех жалобы явно не низкие, но и не очень большие“, - сообщил ERR Государственный суд.