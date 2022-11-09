Государственный суд взвесит возможность аннулировать разрешение на строительство завода сланцевого масла в Ида-Вирумаа

Тартуский административный суд и Тартуский окружной суд отклонили жалобу Loodusvõlu. В последний раз это сделал окружной суд, который 14 июня этого года не удовлетворил жалобу Loodusvõlu на решение городской управы Нарва-Йыэсуу, выдавшей разрешение на строительство маслозавода.

„Заявитель поставил серьезные вопросы, особенно в отношении недочетов в оценке воздействия строительства на окружающую среду. Поэтому, по мнению коллегии, шансы на успех жалобы явно не низкие, но и не очень большие“, - сообщил ERR Государственный суд.