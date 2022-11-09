Независимо от реакции на дело Михкельсона Калле Муули остается на посту советника министра

Член партии Isamaa Калле Муули и журналист Андрес Карнау, обсуждая в вышедшей в эфир на позапрошлой неделе радиопередаче „Муули и Аавик“ резонансный скандал, в котором оказался замешан Марко Михкельсон, разошлись во мнении.

В ходе передачи Муули зачитал в эфире отрывки из поданного суду иска, в котором детально описывались фотографии детей, из-за которых и разгорелся скандал. Цитаты из радиопередачи моментально разлетелись по социальным сетям.

Уже через два дня Kuku Raadio лишило радиослушателей возможности прослушать передачу повторно, приняв решение не выпускать передачу в эфир неопределенное время.

Несмотря на это, Министерство экономики заверило, что Калле Муули остается на посту советника министра предпринимательства и инфотехнологий, так как радиопередача не имеет никакого отношения к его работе. Министр Кристьян Ярван, как сообщило министерство, воздерживается от комментариев на эту тему.

Остается добавить, что мнение самого министра Delfi узнать не удалось.