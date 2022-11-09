Стал известен состав футбольной сборной Эстонии на Балтийский турнир

Защитники Йоонас Тамм, Максим Паскочи, Хенрик Пюрг и нападающий Роберт Кирсс не будут участвовать в сборах из-за проблем со здоровьем. Нападающий Хенри Аниер также не сможет присоединиться к сборной. „Как и с другими игроками сборной, я также постоянно общаюсь с Аниером. Он важный игрок для нас и хочет представлять Эстонию при каждой возможности. Учитывая, что речь не идет о периоде, когда клубы были бы обязаны отпускать игроков в борную, правильнее разрешить Хенри помочь клубу в более важный период», — сказал Хэберли.