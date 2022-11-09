Стал известен состав футбольной сборной Эстонии на Балтийский турнир(1)
Мужская сборная Эстонии по футболу будет защищать кубок Балтийского турнира в ноябре, где сыграет с Латвией, а в последнем домашнем матче года футбольная сборная сыграет с Литвой или Исландией. Главный тренер Томас Хэберли объявил список из 24 игроков, которые соберутся в понедельник.
Защитники Йоонас Тамм, Максим Паскочи, Хенрик Пюрг и нападающий Роберт Кирсс не будут участвовать в сборах из-за проблем со здоровьем. Нападающий Хенри Аниер также не сможет присоединиться к сборной. „Как и с другими игроками сборной, я также постоянно общаюсь с Аниером. Он важный игрок для нас и хочет представлять Эстонию при каждой возможности. Учитывая, что речь не идет о периоде, когда клубы были бы обязаны отпускать игроков в борную, правильнее разрешить Хенри помочь клубу в более важный период», — сказал Хэберли.
Игра против Латвии в рамках Балтийского турнира состоится на стадионе „Даугава“ в Риге 16 ноября в 19:00. Спустя три дня, 19 ноября, на „А. Ле Кок Арене“ состоится последняя домашняя игра мужской сборной Эстонии в этом году.
Состав сборной Эстонии на игры Балтийского турнира:
Вратари:
Карл Якоб Хейн (13.04.2002) – „Арсенал“ (Англия) 16/0
Матвей Игонен (02.10.1996) – „Подбескидзе“ (Польша) 14/0
Карл Андре Валлнер (28.02.1998) – „Левадия“ 0/0
Защитники:
Тайо Тенисте (31.01.1988) – „Таммека“ 93/0
Карол Метс (16.05.1993) – „Цюрих“ (Швейцария) 82/0
Кен Калласте (31.08.1988) – „Флора“ 53/0
Артур Пикк (05.03.1993) – „Левадия“ 48/1
Никита Баранов (19.08.1992) – „Пюник“ (Армения) 44/0
Мяртен Кууск (05.04.1996) – „Уйпешт“ (Венгиря) 20/0
Михаэль Лиландер (20.06.1997) – „Флора“ 14/0
Расмус Пеэтсон (03.05.1995) – „Левадия“ 3/0
Марккус Сеппик (16.04.2001) – „Флора“ 0/0
Полузащитники и нападающие:
Константин Васильев (16.08.1984) – „Флора“ 144/26
Сергей Зенёв (20.04.1989) – „Флора“ 100/14
Хенрик Оямаа (20.05.1991) - „Флора“ 54/1
Рауно Саппинен (23.01.1996) - „Пяст“ (Польша) 47/10
Маттиас Кяйт (29.06.1998) – „Рапид“ (Румыния) 43/8
Эрик Сорга (08.07.1999) - „Гётеборг“ (Швеция) 22/4
Власий Синявский (27.11.1996) - „Словацко“ (Чехия) 20/0
Мартин Миллер (25.09.1997) - „Флора“ 19/1
Маркус Соометс (03.02.2000) – „Флора“ 10/0
Богдан Ващук (04.10.1995) – „Сталь“ (Польша) 9/0
Георгий Тунёв (17.04.2001) - „СПАЛ“ (Италия) 7/0
Рокко Роберт Шейн (14.07.2003) — „Утрехт“ (Нидерланды) 2/0
Главный тренер: Томас Хэберли
Помощники тренера: Норберт Хурт, Андрес Опер
Тренер вратарей: Март Поом
Тренер по физической подготовке: Михаэль Мюллер
Видеоаналитик: Антс Яаксон
Врач: Каспар Рыйвасепп
Физиотерапевты: Мариус Унт, Хелвис Тряэдер, Прийт Лехисметс, Рийна Рийсик
Повар: Пеэтер Пихель
Фотограф: Яна Пипар
Пресс-секретарь: Эва Нымме
Поставщики: Мерили Тоом, Тимо Кюннапас
Менеджер: Мико Пупарт