ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Кехра Ирины

Ирина ушла из дома по уходу в Кехра в неизвестном направлении утром 8 ноября. Как известно полиции, женщина может находиться также в Таллинне и ей нравятся людные места.

Приметы: рост 162 см, светлые волос до плеч, карие глаза, полное телосложение. Скорее всего, на ней надета черная крутка. Мобильного телефона и документов у нее с собой нет.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112.