ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшей Ирины. Стали известны новые обстоятельства

Ирина ушла из дома по уходу в Кехра в неизвестном направлении утром 8 ноября. Как известно полиции, женщина может находиться также в Таллинне и ей нравятся людные места.

Приметы: рост 162 см, светлые волос до плеч, карие глаза, полное телосложение. Скорее всего, на ней надета черная крутка. Мобильного телефона и документов у нее с собой нет.

В четверг, 10 октября, полиция сообщила, что 9 октября Ирина приехала на поезде из Кехра в Таллинн. Куда она направилась дальше, неизвестно. Женщина была одета в черную куртку, пятнистые штаны и бежевую шапку с надписью „EPIC“, имеет при себе квадратную сумку.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112.