Низкие цены манят финнов в Эстонию за покупками. В некоторых магазинах число покупателей удвоилось

По словам исполнительного директора торговой сети A1000Market Тармо Лауринга, у финнов сейчас те же проблемы, что и у нас, – высокая инфляция и охлаждение экономики. В случае покупок со скидками наши северные соседи все чаще смотрят в сторону Эстонии. „Машин с финскими номерами можно увидеть и финскую речь в магазинах можно услышать в последние месяцы в несколько раз чаще“, - описал ситуацию Лауринг.