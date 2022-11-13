13.11.2022, 12:33
Низкие цены манят финнов в Эстонию за покупками. В некоторых магазинах число покупателей удвоилось(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Число покупателей из Финляндии в магазинах эстонских торговых сетей значительно возросло. По сравнению с прежними временами посещаемость различных магазинов увеличилась на 30-50%, пишет Ärileht.
По словам исполнительного директора торговой сети A1000Market Тармо Лауринга, у финнов сейчас те же проблемы, что и у нас, – высокая инфляция и охлаждение экономики. В случае покупок со скидками наши северные соседи все чаще смотрят в сторону Эстонии. „Машин с финскими номерами можно увидеть и финскую речь в магазинах можно услышать в последние месяцы в несколько раз чаще“, - описал ситуацию Лауринг.