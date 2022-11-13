Экономика
13.11.2022, 12:33

Низкие цены манят финнов в Эстонию за покупками. В некоторых магазинах число покупателей удвоилось

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: TAAVI SEPP | Delfi Meedia

Число покупателей из Финляндии в магазинах эстонских торговых сетей значительно возросло. По сравнению с прежними временами посещаемость различных магазинов увеличилась на 30-50%, пишет Ärileht.

По словам исполнительного директора торговой сети A1000Market Тармо Лауринга, у финнов сейчас те же проблемы, что и у нас, – высокая инфляция и охлаждение экономики. В случае покупок со скидками наши северные соседи все чаще смотрят в сторону Эстонии. „Машин с финскими номерами можно увидеть и финскую речь в магазинах можно услышать в последние месяцы в несколько раз чаще“, - описал ситуацию Лауринг.

„Люди стараются экономить, и в тяжёлые времена Эстония выигрывает от трансграничной торговли. В случае отдельных товаров может показаться, что наши цены стали даже выше, чем у северных соседей, но на самом деле здесь делать покупки всё же значительно выгоднее“, – сказал Лауринг.

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